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На Лидской обувной фабрике вспышка коронавируса

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  • 18.04.2020, 22:03
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На Лидской обувной фабрике вспышка коронавируса

Из 60 человек сегодня в цеху было 20.

На Лидской обувной фабрике – новые случаи коронавируса. Об этом сообщают телеграм-каналу «Баста!» жители города.

- Из 60 человек сегодня в цеху было 20. Многие болеют, минимум у четырех подтвердили коронавирус. Людей отвезли в Центральную районную больницу. Вчера еще одну женщину забрали, госпитализировали. Сегодня дезинфекцию помещений провели. Официально, конечно, ничего не подтверждают, говорят, что пневмония у всех, - пишет читатель из Лиды.

Информацию о том, что на Лидской обувной фабрике много заболевших «пневмонией», нам сообщили еще несколько подписчиков из Лиды.

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