Леонид Заико: Лукашенко действует абсолютно неадекватно 10 20.04.2020, 7:32

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Леонид Заико

Фото: onliner.by

Начало занятий в школах — это стимуляция массового убийства людей.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что белорусским властям нужно готовиться к худшим сценариям из-за пандемии коронавируса. Однако Лукашенко сказал, что «ОРВИ уже закончилось» и c 20 апреля детям пора возвращаться в школу.

Более того, он объявил, что дети должны будут учиться и в субботу, и в выходной день — 1 мая.

Для сравнения, во всех странах-соседках Беларуси дети учатся дистанционно.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико прокомментировал сайту Charter97.org действия властей во время разгара пандемии коронавируса в Беларуси.

- Леонид Федорович, у вас ребенок школьного возраста. Как вы относитесь к тому, что во время пандемии коронавируса власти решили возобновить учебный процесс?

- Пускай своих детей и отправляют в школы. Коммунисты во главе с Карпенко должны быть впереди. Пускай и идут, а мы дома пока побудем.

История разберется во всем. Никто не имеет права распоряжаться здоровьем и безопасностью детей, никакое министерство и прочие. Есть компьютеры, есть удаленный доступ. Четвертая четверть в школах — это вообще повторение.

Я посмотрел на состав учителей в школах в Минске (в маленьких городах — еще хуже), там много преподавателей в возрасте. Это реальная угроза для них. Дети легко могут перенести болезнь, но они будут разносчиками.

Предлагаю властям надеть на детей черные плащи, как в кинофильмах про Гарри Поттера, выдать косы — пусть ходят и распространяют вирус.

Если система образования требует сборища людей — то это вчерашний день. Вопрос же не просто в детях, а в том, что повышается сама синхронность передачи вируса и увеличивается количество контактов.

Я выступаю в жесткой оппозиции к ребятам из правительства, причем делаю это как преподаватель, который работал в вузах разных странах Если бы я просто сидел в городе под названием Слуцк или Орша, тогда, наверное, я бы думал как коммунисты у власти.

- Что говорят учителя в школе и другие родители по этому поводу?

- Учителя в ужасе. Они сами с детьми работают удаленно. Учителя просто ненавидят свои местные власти и министерство. Я не передам всего богатства языка, которое они используют по отношению к позиции Минобра и Лукашенко. Последний, как известно, преподаватель и закончил пединститут. Правда, потом пошел работать в комсомольскую организацию горпищепромторга. Так что родители и преподаватели против. У властей нет аргументов, а у нас есть — уменьшить контактность и вероятность передачи коронавируса при помощи детей.

- Как бы вы ответили на вопрос, который сегодня стоит перед политиками всего мира: экономика или люди? Лукашенко заявил, что главное — это экономика. Выйдет ли у него что-нибудь?

- Это чушь, которую можно говорить людям несведущим. В Беларуси с начала года на 1% уменьшился ВВП, а зарплата номинально увеличилась на 12% и реально на 8%.

Ребята уже деньги выдали, теперь ожидайте. В России (даже Путин был удивлен) на 35% упали покупки в торговых сетях. Люди меньше заходят в магазины и меньше будут покупать.

В Беларуси пока покупки увеличились на 6%, то есть спрос потребительский простимулировал наших производителей. Но это чисто фактология. Но что вы творите: ВВП падает, вы денег бросаете на 12% больше, подталкиваете инфляцию, люди бегут в магазины и увеличивают на 6% покупки.

Теперь смотрите, допустим, я — премьер министр страны и говорю: «Два месяца ничего не будет работать, только минимальное количество необходимых структур для поддержания инфраструктуры».

Мы останавливаем на два месяца производство. У нас в месяц минус 8% годового ВВП. Остановим на два месяца — будет минус 16% ВВП.

Я не воспринимаю фразы в стиле «жрать будет нечего». Я внимательно проанализировал все запасы продуктов питания и одежды торговых сетей и на складах предприятий. Не вешайте мне лапшу. Теперь вопрос: кто помнит 2015 год, когда у нас рухнул ВВП? Никто не помнит и никто не заметил.

Смотря на этот год можно категорично и просто сказать, что за два месяца будет минус 16%, потом мы простимулируем предприятия и они раскрутятся где-то на 6%. В итоге падение ВВП составит 10% за год. Я посмотрел на своих коллег-немцев. Они также оценивают падение ВВП на 10%. И что с этого?

Ставить на повестку дня, что важнее: люди или экономика? Пусть далеко идут со своей экономикой. Зачем вы пугаете людей, что «жрать нечего будет»? Думаете, я поверю, что премьер-министру и Лукашенко будет нечего есть с его огородами и арбузами? Дайте слово профессионалам!

- Как изменится мир в результате пандемии? Найдется ли в новой реальности место для Лукашенко или он будет выкинут на обочину истории?

- Он все делает для этого. Впервые за все время Лукашенко действует абсолютно неадекватно. У него уже начался «комплекс Наполеона» и комплекс «вперед смотрящего». Ничего он не понял. Лукашенко думает, что люди такие тупые, будет опять призывать к чарке и шкварке. Будет говорить, что никто не умрет из-за коронавируса. Хватит дурить, пора одуматься, почитать и посмотреть.

Есть врачи, которые высказывают разные точки зрения, мол, коронавриус — это не так страшно, но мои коллеги — это биологи. Я скажу только одно, пусть на меня обижается вся врачебная медицина: нет более безграмотных в отношении науки биологии и биохимии людей, чем врачи. Они защищают много диссертаций, но это самые неграмотные с точки зрения биологического интеллекта люди.

Посмотрите, кто там выступал в Беларуси. Кого можно слушать? Никого.

Минздрав должен сам лечь в инфекционные больницы, давно пора подлечиться. Они вытолкнули выступать какую-то молодую девочку, которой присвоили должность замминистра. Она вообще испуганная была первые дни. То, что они говорят — это по любому интернет-каналу идет. Даже россияне сделали лучше. Они постоянно приглашают компетентных врачей и ученых, которые прямо говорят, что потребуется 400 недель, чтобы разобраться с коронавирусом. Мы будем с ним жить.

Второе, премьер-министр ни слова не сказал. Куда Румас делся? Почему его не слышно и не видно? Нефть падает до безобразных величин. Грохнулась вся поэзия в отношениях с Россией. Ребята, берите нефти, сколько хотите. Эпоха нефтегазовой экономики заканчивается. Этого не понимает правительство. Что важнее сейчас сделать: модернизировать НПЗ или сделать завод по производству медицинских роботов, чтобы было меньше контактов с человеком?

А что в магазинах? Я в любом магазине за границей могу подойти расплатиться на автоматических расчетных местах и ни с кем не общаться, деньги не передавать. В Беларуси ни одного такого нет, а магазины — это такая же контактная среда.

Сейчас люди убивают друг друга. Что такое отправить детей в школу? Это значит в массовом порядке стимулировать убийство одного человека другим. А вирус сейчас шляется при помощи объятий, рукопожатий, контактов. Не надо ни танков, ни залпового огня.

Мне жалко этих людей у власти. Они растерянные, странные, у них «смертность 1%». Я бы сказал так, одумайтесь, ни дети, ни внуки, никто вам не простит этой неадекватности.