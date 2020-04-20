Чехия планирует держать границы закрытыми до конца года 20.04.2020, 8:07

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Ограничения на въезд и выезд в стране действует с середины марта.

Президент Чехии Милош Земан советует согражданам этим летом путешествовать по своей стране. Границы Чехии будут закрыты целый год, "чтобы не вызвать новую волну инфекции тем, что люди поедут в страны, где эпидемия еще не закончилась", сказал Земан, сообщает "Немецкая волна".

Турбюро страны ранее обращались с просьбой летом разрешить жителям Чехии выезд в их излюбленные страны отдыха - Словакию и Хорватию, где пока зафиксировано не так много случаев заболевания коронавирусом. Чехия ввела запрет на въезд и выезд из страны в середине марта. Новая норма не распространяется, например, на водителей грузовиков и медицинский персонал.