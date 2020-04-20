В гродненском кардиоцентре после теста на коронавирус повесился мужчина

В гродненском кардиоцентре после теста на коронавирус повесился мужчина23
- 20.04.2020, 10:51
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У него была пневмония, которая не поддавалась лечению.
19 апреля ночью в Гродненском кардиологическом центре в палате повесился 68-летний мужчина, пишет «Народная воля».
Гродненец поступил в кардиоцентр с инфарктом более недели назад. Позже у него была выявлена пневмония, которая не подавалась лечению.
18 апреля жителя Гродно изолировали в отдельную палату и взяли у него мазок на COVID — 19, результаты которого еще неизвестны.
Ночью мужчину повешенным в палате обнаружила санитарка.
Официальные комментарии будут даны позже.