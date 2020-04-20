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В гродненском кардиоцентре после теста на коронавирус повесился мужчина

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  • 20.04.2020, 10:51
  • 14,352
В гродненском кардиоцентре после теста на коронавирус повесился мужчина
Фото: 103.kz

У него была пневмония, которая не поддавалась лечению.

19 апреля ночью в Гродненском кардиологическом центре в палате повесился 68-летний мужчина, пишет «Народная воля».

Гродненец поступил в кардиоцентр с инфарктом более недели назад. Позже у него была выявлена пневмония, которая не подавалась лечению.

18 апреля жителя Гродно изолировали в отдельную палату и взяли у него мазок на COVID — 19, результаты которого еще неизвестны.

Ночью мужчину повешенным в палате обнаружила санитарка.

Официальные комментарии будут даны позже.


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