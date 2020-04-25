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«Лукойл» исключил понижение цен на бензин в России

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  • 25.04.2020, 19:27
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«Лукойл» исключил понижение цен на бензин в России

Тем временем нефть дешевеет рекордными темпами.

Стоимость бензина в России не понизится из-за снижения цен на нефть. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1» заявил президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, пишет РБК.

«Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть», — сообщил Алекперов. Он объяснил, что стоимость бензина связана с налоговыми выплатами. В 2020 году, по словам главы ЛУКОЙЛа, продавцы заплатят 700 млрд руб. дополнительных налогов в адрес государства.

Алекперов назвал стабильными текущие цены на бензин в России.


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