Отказ от жесткого карантина не спасет экономику Швеции 30.04.2020, 22:47

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Об этом сообщил центральный банк скандинавской страны.

Отказ вводить жесткий карантин в качестве меры борьбы с распространением коронавируса не спасет экономику Швеции от замедления. Об этом пишет CNBC со ссылкой на прогноз центрального банка королевства Riksbank.

Регулятор представил два сценария для шведской экономики в 2020 году, в которых рост ВВП страны зависит от продолжительности эпидемии и длительности действия ограничительных мер. Как пишет CNBC, в обоих вариантах цифры выглядят безрадостно для государства, которое наперекор другим странам Европы отказалось от жесткого карантина ради поддержки экономики.

И в первом, и во втором сценарии ВВП Швеции резко сокращается. В более позитивном варианте падение по итогам 2020 года составит 6,9 процента, а в 2021-м экономика восстановится на 4,6 процента. Безработица будет на уровне 8,8 процента (в настоящее время она составляет 7,2 процента). При более негативном сценарии рост ВВП Швеции сократится в текущем году на 9,7 процента, а в будущем вырастет на 1,7 процента. В таком случае уровень безработицы достигнет 10,1 процента.