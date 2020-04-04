Главред «Ежедневника» Сергей Сацук — на свободе

Главред «Ежедневника» Сергей Сацук — на свободе10
- 4.04.2020, 18:22
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У журналиста взяли обязательство о явке.
На десятый день после задержания Генеральный прокурор Беларуси отменил решение о взятии редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука под стражу.
У журналиста взяли обязательство о явке (даже не подписку о невыезде) и освободили. Об этом Сергей рассказал Белорусской ассоциации журналистов.
Обвинения Сергею так и не были предъявлены.
— Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить, — сказали мне сегодня.
Сергей рассказал, что накануне своего задержания получил материалы для нового журналистского расследования и решил работать в этом направлении.
— В воскресенье мы с польским коллегой обсуждали материалы по новой президентской больнице, советовались. А в среду меня задержали, — рассказывает Сергей, но подчеркивает, что был несколько раз предупрежден следователями о нежелательности комментариев. Также у него взята подписка о неразглашении материалов дела.
Сергей рассказал, что о кампании солидарности с ним он узнал от адвоката, которая дважды навещала его в СИЗО, и благодарит коллег.