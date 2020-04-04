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Главред «Ежедневника» Сергей Сацук — на свободе

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  • 4.04.2020, 18:22
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Главред «Ежедневника» Сергей Сацук — на свободе
Фото: euroradio.fm

У журналиста взяли обязательство о явке.

На десятый день после задержания Генеральный прокурор Беларуси отменил решение о взятии редактора издания «Ежедневник» Сергея Сацука под стражу.

У журналиста взяли обязательство о явке (даже не подписку о невыезде) и освободили. Об этом Сергей рассказал Белорусской ассоциации журналистов.

Обвинения Сергею так и не были предъявлены.

— Чтобы следствие могло работать без давления, принято решение меня освободить, — сказали мне сегодня.

Сергей рассказал, что накануне своего задержания получил материалы для нового журналистского расследования и решил работать в этом направлении.

— В воскресенье мы с польским коллегой обсуждали материалы по новой президентской больнице, советовались. А в среду меня задержали, — рассказывает Сергей, но подчеркивает, что был несколько раз предупрежден следователями о нежелательности комментариев. Также у него взята подписка о неразглашении материалов дела.

Сергей рассказал, что о кампании солидарности с ним он узнал от адвоката, которая дважды навещала его в СИЗО, и благодарит коллег.


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