Белорусская «дочка» «Газпрома» может недосчитаться $30 миллионов 2 5.04.2020, 13:35

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В чем причина падения прибыли?

Выручка «Газпром трансгаз Беларусь» (100%-ная «дочка» российского «Газпрома») в прошлом году составила 6,85 млрд рублей, что практически соответствует уровню 2018 года. Это следует из отчета компании на Едином портале финансового рынка, пишет tut.by.

При этом чистая прибыль белорусской «дочки» «Газпрома» уменьшилась на 16% до 506,9 млн рублей.

В итоге «Газпром трансгаз Беларусь» по итогам работы в прошлом году выплатит дивиденды в размере 506,7 млн рублей. Соответствующее решение принято единственным акционером 26 марта, говорится в сообщении белорусской компании.

Дивиденды должны быть выплачены в российских рублях по курсу Нацбанка Беларуси в течение 60 дней с даты принятия решения.

В отчетности также говорится, что в апреле 2019 года Стокгольмский арбитраж постановил, что сербская компания «Энергопроект Опрема» имеет право на компенсацию в размере более 30 миллионов долларов за поставленное оборудование и оказанные услуги «Газпром трансгаз Беларусь». Дело в том, что «Газпром» хотел построить «энергонезависимый городок» в составе многофункционального комплекса на месте автовокзала «Московский» в Минске. Но потом от этой затеи отказался. В настоящее время «Газпром трансгаз Беларусь» обжалует решение суда.

В 2007—2011 годах «Газпром» купил белорусскую газотранспортную систему «Белтрансгаз» за 5 млрд долларов и переименовал ее в «Газпром трансгаз Беларусь».

14 февраля Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну и его транспортировку через территорию республики на 2020 год. Контрактные объемы поставок и транзита сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м.

Беларусь ежегодно импортирует около 20 млрд кубометров газа, транзит газа через территорию страны превышает 40 млрд кубометров год.