Ситуация в минском общежитии, которое закрыли на карантин 10 5.04.2020, 21:02

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Студенты анонимно поговорили с журналистами.

4 марта в разговоре с журналистами пресс-секретарь медицинского университета Оксана Курбенко уверяла, что вуз работает в «обычном режиме». И вместе с этим, с 4 апреля – два общежития медицинского университета оказались полностью закрытыми на карантин. «Белсат» на условиях анонимности поговорил со студентом, который живет в 10-м общежитии в Петровщине, как сейчас выглядит ситуация в студгородке.

«У одной из студенток обнаружили коронавирус»

По словам героя, первым общежитием, которое полностью закрыли на карантин, стало 4-е общежитие БГМУ, которое находится в Грушевке. А в субботу 4 апреля на карантин закрыли 10-е общежитие, где он живет. Причиной стало то, что одной из студенток пришел положительный мазок на коронавирус.

О начале карантина студенты узнали с самого утра:

– В субботу в 9:30 утра по громкоговорителю пригласили всех работников общежития на собрание. Уже после через индивидуальные контакты мы узнали, что у какой-то девушки подтвердился коронавирус. Видели, как приехали две машины скорой помощи и ее забрали, – рассказывает наш собеседник.

4-я городская клиническая больница имени М.Савченко

Сейчас из общежития нельзя выходить и заходить – даже двери закрыты. Те, кто на момент объявления карантина был вне общежития, смогут туда вернуться. По неофициальной информации общежития закрыли предварительно на 2 недели.

– Из блоков своих мы пока что выходить можем. Продукты будут доставляться, предлагают какие-то бизнес-ланчи по 4 рубля, оплатить их можно будет после карантина. Также будет работать столовая. Но закрыли спортивный зал – это меня расстраивает, – сетует студент.

По его словам, в общежитии остались жить некоторые представители администрации: две воспитательницы и заведующая общежитием.

Никаких дополнительных мер безопасности в общежитии не приняли. Единственное что поставили антисептики перед входом в общежитие и воду с хлоркой для влажной уборки. В своем блоке студенты тоже ничего не меняли.

«Я ожидал, что общежитие могут закрыть»

В пятницу стало известно, что в 10-м общежитии БГМУ на индивидуальный карантин было закрыто 19 блоков, в которых в общей сложности живет 95 человек – это едва ли не восьмая часть общежития. Но там жили контакты первого или второго уровня: те, кто контактировал напрямую с больными, или с преподавателями, контактировавшими с зараженными.

Поэтому он признается, что ожидал, что общежитие могут закрыть на карантин полностью.

– Я уже с понедельника по четверг был на самоизоляции. Накопил еды, поэтому мне всего должно хватить. Но все равно ограничения – это неприятно, – говорит студент.

Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters / Forum

Карантин не помешает обучению. Последний месяц обучение постепенно переводилось в онлайн и теперь почти все студенты обучаются через Viber, Zoom или собственную базу университета.

Среди студентов нет однозначного отношения к карантину. Кто-то очень хочет поехать домой к родителям на это время. Другие же понимают, что такие меры все же нужны, и лишние социальные контакты не очень помогут, особенно если студенты поедут к родным. Наш же герой относится к ситуации с оптимизмом:

– Даже если я заражусь, то меня это не пугает. Не думаю, что со мной что-то произойдет. А сейчас у меня хорошее настроение, жду, что будет много свободного времени. Буду учиться.

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