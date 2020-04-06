Артем Милевский: Очень странно, что мы продолжаем играть 6.04.2020, 8:06

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АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ

Люди на матчи все равно не ходят.

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о ситуации с коронавирусом в чемпионате Беларуси.

«Шутки шутками, конечно, но у нас все обсуждают тему коронавируса. Как только мы приезжаем на базу, то у нас начинаются разговоры об этом, кто чихнул, кто как себя чувствует. Но очень странно, что мы продолжаем играть. У нас на игры приходят по 50 человек. Что здесь крутого? Но мы не можем что-то решать.

Не то, что я боюсь заразиться коронавирусом, просто принимаю меры, которые предпринимает любой нормальный человек в мире. Маски у нас носят, но где-то 60 на 40, кто без них ходит. Люди гуляют, все спокойно. Комендантского часа нет, открыты рестораны и кафе, но все жалуются, что прошло полторы недели, а народ стал пропадать.

Милевский без футбола станет домоседом, который купит себе коврик и будет делать планку и пресс качать, а после на диван и сериалы смотреть», - приводит слова футболиста в программе «Великий футбол» sport.bigmir.net.