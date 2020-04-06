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Венгрия сделала бесплатными парковки

  • 6.04.2020, 11:25
Венгрия сделала бесплатными парковки

Людей призывают пользоваться автомобилями, а не общественным транспортом.

С понедельника общественная парковка в Венгрии будет бесплатной, заявил премьер-министр Виктор Орбан в воскресенье, пишет cайт правительства Венгрии.

«Одним из наиболее важных инструментов борьбы с эпидемией коронавируса является поддержание безопасного расстояния между людьми. Поскольку на перегруженном общественном транспорте это невозможно или только в ограниченной степени, важно, чтобы любой, кто знает, мог пользоваться своим автомобилем », – сказал премьер-министр.

Вот почему оправдано отменить плату за общественную парковку, добавил он. По словам Виктора Орбана, в воскресенье правительство издало распоряжение об урегулировании ситуации, которое будет опубликовано в венгерской газете в течение дня. В соответствии с этим, премьер-министр сказал, что с понедельника общественная парковка в Венгрии будет бесплатной.


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