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Власти Литвы решили закупить технику для детей в малоимущих семьях

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  • 9.04.2020, 13:41
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Власти Литвы решили закупить технику для детей в малоимущих семьях
Фото: charter97.org

Литовским детям раздадут десятки тысяч планшетов для дистанционного обучения.

9 апреля пятнадцать литовских самоуправлений получили пять тысяч единиц техники для детей из малоимущих семей, у которых нет условий для дистанционного обучения, сообщает министерство здравоохранения, пишет «Новая газета Балтия».

На этой неделе ученикам школ в Литву предоставят 15 тысяч планшетных компьютеров с выходом в интернет для дистанционного обученияю

По словам временного главы Литовского Национального образовательного агентства Вайнаса Браздейкиса, у разных поставщиков было закуплено около 20 тысяч планшетов Huawei, Samsung и Lenovo.

В общей сложности планируется закупить 35 тысяч единиц техники для дистанционного обучения, которая будет передана семьям с финансовыми трудностями.

С 16 марта в Литве введен карантин. Школы страны перешли на дистанционное обучение, однако у части детей нет условий для этого — техники и выхода в Интернет. Власти Литвы решили закупить технику для детей в малоимущих семьях.


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