Создана одежда, изменяющая сознание 1 1.05.2020, 16:23

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Иллюстрационное фото

Владелец одежды из такой ткани почувствует себя «в другом теле».

Одежда — один из главных способов самовыражения человека, который помимо удобства и защиты тела помогает нам чувствовать себя уверенно. Но как бы вы отреагировали на то, что повседневная одежда в ближайшем будущем сможет буквально изменять ваше психическое состояние?

Исследования, опубликованные в научном журнале Frontiers, показывают, что это возможно. Ученые Ана Таджадура-Хименес, Кристи Кууск и Александр Вальямайе нашли способ сделать одежду приятной не только для тела, но и для ума, просто изменяя вибрационные узоры в ее ткани, пишет «Популярная механика».

«Уже сегодня люди уже носят определенную одежду, чтобы чувствовать себя более уверенно или комфортно в определенных обстоятельствах», рассказал Таджадура-Хименес в интервью журналу Popular Mechanics. «Мы заинтересованы в работе с теми аспектами восприятия, которые незаметны для других … Идея в том, что если я буду воспринимать свое тело как чужое (например, более крупное и сильное или, наоборот, легкое и подвижное), то, в свою очередь, я смогу чувствовать себя спокойнее, увереннее и так далее. По факту, этот набор ощущений будет формировать мои эмоции при взаимодействии с окружающим миром».

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи провели два эксперимента с двумя разными прототипами их одежды Magic Lining. В первом они использовали одежду, оснащенную 21 стандартным вибромотором, связанными с платой микроконтроллера Arduino Uno и компьютером с программным обеспечением Arduino. Активировав эти моторы в разных комбинациях, команда создала четыре разных шаблона вибрации. Они повторяли каждый паттерн 30 раз.

«Мы искали макеты, которые могли бы позволить нам экспериментировать с большим количеством движений, используя меньше материалов/электроники. Кроме того, от простых схем мы перешли к более сложным, которые требовали несколько рядов вибродатчиков», рассказала Кууск.

В первом эксперименте исследователи проверили три различные области тела: руку, центр и верхнюю часть спины. На них воздействовали двумя различными «рисунками» вибрации, а затем респондентов попросили описать ощущения от каждой комбинации. Оказалось, что паттерны, начинающиеся в центре спины и движущиеся вовне, заставляли испытуемых чувствовать, что их тело было сделано из воздуха, воды или песка, и испытывать ощущения расслабленности, силы и уверенности. Один респондент даже сказал, что он испытывал чувство, подобное пребыванию в озере с волнами, что плескались вокруг его тела. Когда узор был направлен вовнутрь, респонденты чувствовали себя тяжелыми, жесткими, напряженными, словно «сделанными из бетона» или «слегка подталкиваемыми какой-то внешней силой».

FRONTIERS A:позиционирование вибромотора на первом прототипе Magic Lining, использованном в первом эксперименте; B: Вибротактивная решетка 3x7 с пронумерованными триплетами и направлениями вибротактильных структур.

Второй прототип Magic Lining состоял из 25 вибромоторов на войлочной ткани, расположенных в восьмиугольнике размером 20 на 20 сантиметров, который напоминал паутину. Основываясь на результатах первого эксперимента, команда создала то, что они называют «картами разума», придумав три различных шаблона вибрации и использовав два вида текстиля (пушистый, нетканый полиэстер и черный вафельный полиэстер), чтобы доставить ощущения, близкие к следующим понятиям:

Вода: означает течение, волны, плавность, движение, холод;

Облако: означает легкость, мягкость, теплоту, воздушность, пушистость, уют, размеренность, спокойность;

Скалы: означают холод, жесткость, гладкость, квадратность, резкость, остроту, тяжесть

Во втором эксперименте каждый участник положил руку на два образца ткани — по одному материалу за раз — и испытал каждый из трех образцов вибрации. Основываясь на мнениях респондентов, исследователи пришли к выводу, что существует связь между тем, как материалы заставляют людей чувствовать себя, и предполагаемыми условными понятиями (вода, облако, камни).