Экономист Борис Желиба: Жизнь людей дороже всего 9 1.05.2020, 17:44

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Борис Желиба

Ситуацию в Беларуси мог бы спасти всеобщий карантин.

Хотя новой Великой депрессии в мировой экономике ожидать не стоит, Беларуси будет нелегко восстановить экспорт и найти средства для обслуживания внешнего долга. При этом не стоит недооценивать опасность коронавируса для людей. А пока происходит именно это.

Такое мнение в интервью газете «Белорусы и рынок» высказал доктор экономических наук, профессор Борис Желиба.

— Какие сценарии развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции можно предположить в Беларуси?

— Если мы не медики, то можем ориентироваться на печальный опыт тех стран, к которым кризис пришел раньше. Но они предприняли кардинальные меры по карантину, хотя и запоздали, особенно в Италии и Испании. Тем не менее поступают первые сведения о том, что Италия пик заболеваемости уже проходит, близка к этому и Испания.

В Беларуси, думаю, пик заболеваемости будет месяца через полтора, поскольку государство не принимает достаточных мер по карантину. Кроме того, пик может быть высоким, а не сглаженным, как это могло было быть, если бы власти более жестко подходили к карантину и самоизоляции.

Высокий пик опасен одновременным большим количеством заболевших. Наши больницы уже сейчас испытывают трудности, но могут вообще захлебнуться от наплыва пациентов, как это было в Италии.

— Какие сферы экономики наиболее уязвимы?

— Конечно, сфера услуг. В первую очередь туризм, за ним следуют пассажирские перевозки. Трудно индивидуальным предпринимателям, потому что границы закрыты, за товаром не выехать, а запасов осталось максимум на месяц-два.

— Насколько уязвимы сами люди?

— Мы все уязвимы, потому что в аптеках до сих пор нет масок, антисептиков, перчаток. Ситуация крайне ненормальная. Заверения властей в том, что все это в пожарном порядке шьется и производится, результата не дают. Когда я прихожу в университет, меня охрана спрашивает, где моя маска. А что мне ответить? Что я не могу ее приобрести?

Началась паника, и люди стараются запастись медикаментами, особенно те, кто имеет хронические заболевания. В аптеках ощущается дефицит лекарств, и Минздрав пока не в состоянии его закрыть.

— Действительно ли нас ждет крупнейший за сто лет обвал мировой экономики?

— В этой связи все вспоминают Великую депрессию, которая началась в США в 1929—1930 годах, и мировой кризис. Думаю, такой катастрофы не будет, хотя в тех странах, которые первыми пострадали от пандемии, обвал экономики уже происходит.

Все гадают, насколько будет идти в минус ВВП каждой страны. Конечно, в Италии или Испании положение будет хуже. Там снижение ВВП может быть на 20—30 %. Но в мировом масштабе цифры будут значительно меньше, потому что страны перенимают опыт друг друга как в борьбе с коронавирусом, так и с ликвидацией экономических последствий. То есть катастрофы, как во времена Великой депрессии, когда люди толпами оставались без работы, не будет.

— Насколько грамотен подход белорусской власти к проблеме COVID-19?

— Я, как и многие, не удовлетворен мерами, которые принимает власть. Хуже всего то, что идет от самого верха: бравурные высказывания Лукашенко, игнорирование опасности.

Беларусь, как и Россия, позже столкнулась с проблемой, поэтому дает умеренную статистику по COVID-19, но и эта статистика настораживает.

Больше всего меня беспокоит, что не прервано обучение в вузах. Да, они переходят на дистанционное обучение, однако не все учреждения образования технически готовы к такому формату.

Еще нужно прекратить все массовые мероприятия, отменить репетиции парада к 75-летию Победы. Жизнь людей дороже всего. Пока же мы будто не видим опасности, чего-то ждем.

Думаю, всеобщий карантин будет объявлен, но позже, а это чревато интенсивностью распространения инфекции и людскими потерями. Тут власть, мягко говоря, недооценивает ситуацию.

— Какие меры должны быть предприняты в экономическом плане?

— Должны функционировать только те предприятия, которые выпускают продукцию первой необходимости и оказывают соответствующие услуги. Безусловно, должна работать энергетика и коммунальное хозяйство. В то же время зачем работать предприятиям, без услуг которых в течение нескольких месяцев можно обойтись?

Наше правительство выделяет на поддержку экономики 110 млн рублей. Это смешная сумма, даже для масштабов Беларуси. Сравнивать абсолютные суммы с поддержкой в других странах нецелесообразно, потому что, например, американцы выделили 2,2 трлн долларов. Но можно проанализировать, как эта помощь соотносится с ВВП страны. Например, в США выделено 12,4 % от ВВП, в Испании — около 2 %, в Швеции и Эстонии — от 5 до 10 %. Россия пока тоже отвела мало — около 1,2 % ВВП. У нас же получается только 0,085 %.

Надеюсь, это не последние деньги, которые выделит правительство на решение экономических проблем, ведь направлений, которые нуждаются в поддержке, немало. Во-первых, нужно оказать содействие тем предприятиям, которые в конце концов нужно будет закрыть. Ведь уходили раньше на каникулы из-за отсутствия сбыта МАЗ и МТЗ. При этом часть зарплаты сохранялась. У кого-то не будет хватать и на это средств.

Во-вторых, американцы уже сделали прямые выплаты населению. У нас тоже должны быть предусмотрены такие меры. В-третьих, есть еще и Фонд социальной защиты населения. Если люди не будут работать — не будет отчислений него.

Правительство вырабатывает какие-то меры, но они затягиваются. Среди данных мер должны быть налоговые каникулы для предприятий и беспроцентные кредиты.

К сожалению, у нас нет финансовой подушки, которую имеет Россия. Там за счет экспорта газа и нефти накоплено 550 млрд долларов золотовалютных резервов, 120 млрд долларов (а по некоторым данным — 150 млрд) в Фонде национального благосостояния. Нам же придется брать средства из бюджета, который теряет доходы на глазах.

— Откуда в таком случае Беларусь может получить дополнительные средства? Есть ли вероятность, что эти деньги будут сосредоточены на поддержке только госпредприятий?

— Деньги стоит искать везде, где только они есть. Беларусь уже обратилась к МВФ за экстренным кредитом. Просить помощи нужно не только у МВФ, но и у той же России. Хотя в конце прошлого года РФ отказала нам во всем. Но друзья, как говорится, познаются в беде. Посмотрим, пойдут ли российские власти нам навстречу, потому что у них, в отличие от Беларуси, кубышечка имеется.

Есть вероятность, что поддерживаться будут именно госпредприятия, потому что приоритеты нашей власти известны, это уже привычно. Но пришло время, когда нужно поддержать малый и средний бизнес. Я перечислил сферы, где уже идет потеря выручки. А нет выручки — не будет средств на зарплату. Предприятия просто закроются, люди останутся без работы, а пособие по безработице у нас чисто символическое. Запасов у бизнеса в основном нет, поэтому нужны меры для его поддержки.

Правительство сообщает, что такие меры разработаны, но пока проходит согласование в бюрократических инстанциях. Чем дольше затягивается процесс, тем больше проблем нарастает.

— За март золотовалютные резервы сократились на 11,6 %. Насколько опасно такое резкое снижение, и где взять валюту, если экспорт падает?

— Здесь тоже положение очень тяжелое. За март мы потеряли 1018,4 млн долларов золотовалютных резервов. Около 800 млн долларов было потрачено на бирже, чтобы поддержать курс белорусского рубля. Можно себе представить, какой была бы девальвация нашего рубля к доллару и евро, если бы не поддержка Нацбанка.

Это тревожно, потому что так мы можем растратить все резервы, а их нужно как-то пополнять. Меры здесь известные: нужно восстанавливать экспорт. Он у нас тоже провальный, и причины известны: долгое время экономические власти не могли договориться с Россией по поставкам нефти. Вроде сейчас нас обнадежили, что по ценовому фактору нефти Минск с Москвой все же договорились. Но нам повезло, что мировые цены на нефть рухнули, в результате споры с россиянами по премии сами собой разрешились.

Ждем, чтобы экспорт поддержал «Беларуськалий». К сожалению, пока нет договоров с Китаем и Индией по поставкам калийных удобрений, а эти страны — основные покупатели.

Под давлением коронакризиса Россия тоже будет покупать меньше продукции, так что задачи перед экономикой стоят очень непростые. Если восстановить экспорт не получится, придется опять делать займы, размещая облигации. Это не лучший путь, но без него пока никак, ведь мы постоянно три четверти внешних государственных долгов рефинансируем. Раньше в основном брали у России новые кредиты, чтобы возвращать старые. Но в конце прошлого года она нам в этом отказала.

Минфину нужно попытаться еще раз выйти со своими облигациями на европейский рынок, но из-за коронакризиса желающих купить их будет не много, а если и появятся, то захотят большой доходности. Но сейчас не до жиру. Поэтому, наверное, стоит идти и на дорогие займы.