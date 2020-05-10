Более 300 человек вышли «покормить голубей» в центр Бреста 3 10.05.2020, 15:20

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В городе прошла традиционная воскресная акция против завода АКБ.

В воскресенье 10 мая на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протест против аккумуляторного завода, который построен в нескольких километрах от города. Подобные акции проходят в городе с 4 марта 2018 года, сообщает «Брестская газета».

В акции принимало участие более 300 человек.

В течение последних дней перед акцией протеста были задержаны пять человек: активисты Владимир Мороз, Юрий Калько, Денис Малышенко, Константин Остапук, Олег Вялов и блогер Сергей Петрухин. Все они находятся в ИВС. Кстати, Сергей Петрухин проводит там свой день рождения.

Вечером 9 мая скорая забрала в больницу блогера Александра Кабанова, который жаловался на ухудшение самочувствия. Сейчас он в больнице в одиночной палате, к нему приставлены сотрудники милиции.

Возможно, массовые задержания повлияли на то, что на этот раз акция прошла без лозунгов. Люди обсудили сложившуюся ситуацию, на камеру поздравили Сергея Петрухина с днем рождения, пожелали Александру Кабанову выздоровления и маршем прошли по центральным улицам Бреста до кинотеатра «Беларусь».

Сразу после акции ОМОН задержал правозащитника Романа Кисляка и мужчину, которого большинство собравшихся приняли за провокатора – он пришел на площадь с портретом Лукашенко. По неподтвержденной пока информации, задержаны также член профсоюза РЭП и еще один участник акции протеста.

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.

За последние полгода компания «АйПауэр» сменила генпроектировщика и переделала проект завода, а также проиграла суд Брестскому облисполкому и должна вернуть в иннофонд более 5,7 млн рублей.