В России медики, работающие с коронавирусными пациентами, устроили бунт 1 10.05.2020, 15:56

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У них нет даже элементарных средств защиты.

В России медики, работающие с коронавирусными пациентами, устроили "бунт" из-за неудовлетворительного обеспечения всем необходимым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Двач", пишет apostrophe.ua.

"В Волгоградской больнице №16, которую перепрофилировали в коронавирусный госпиталь, всё стабильно плохо. Ждём уголовных дел за фейки на этих врачей, ведь у нас всё хорошо с медициной", - отмечается в подписи под видео.

"8 мая. Нечего одеть. Вышли в смену в ночь. Нету ничего вообще. Вот и вся защита", - сказала медработник на видео.

"Халатов нет, ничего нет", - отметила ее коллега.

Согласно данным сайта worldometers, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по всему миру, Россия занимает пятое место в мире по количеству заболевших Covid-19. Лидируют США, Испания, Италия и Великобритания.

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в России общее число заразившихся коронавирусом достигло 209 688 человек, за сутки добавилось 11 012 новых случаев и 88 смертей, с начала пандемии умерли 1915 больных Covid-19.