Найдено новое подтверждение интеллекта неандертальцев 7 11.05.2020, 18:28

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Их умственные способности выходили за общепринятые рамки.

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе тщательным образом изучили одно из орудий неандертальцев, найденных на Юге Франции. Речь идет о лиссуаре, тупоконечном костяном орудии, которое использовали для разглаживания шкур. После проведения анализов с помощью масс-спектрометра ученые узнали, какие именно кости животных использовались для изготовления этих инструментов, передает «Популярная механика».

Выяснилось, что лиссуары изготавливали в основном из ребер зубров и бизонов. Но при этом, судя по найденным останкам костей, основным объектом охоты древних людей в этом районе были олени. Отбирая кости бизонов и зубров, неандертальцы, по словам руководителя исследования Наоми Мартизиус, действовали намеренно. Именно крупные и жесткие кости этих животных более всего подходили в качестве инструментов для тяжелой работы по обработке шкур.

«Неандертальцы хорошо понимали, что для специфической задачи им нужен особый инструмент. Они выяснили, что лучше всего подходит, и затем специально это отыскивали», — говорит Мартизиус. — «Они намеренно вырезали эти большие кости у бизонов и зубров, когда натыкались на них во время охоты, и затем использовали длительное время, как мы поступаем с любимой отверткой».

Между прочим, представители традиционных культур используют лиссуары для обработки и в современном мире. А найденные орудия, принадлежавшие неандертальцам, были изготовлены примерно 50 тысяч лет назад.