Сколько «тунеядцев» насчитали в Беларуси в этом году? 14 12.05.2020, 8:27

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Внутри страны оказалась запертой часть населения, которая раньше работала за рубежом.

Чиновники в очередной раз заявили журналистам, что нет оснований для отмены «тунеядского» декрета. Посмотрим, какой массе белорусов могут угрожать кары со стороны государства, пишут banki24.by.

В апреле правительство второй раз подряд перенесло для «тунеядцев» срок оплаты за тепло и газ по полным тарифам, которые покрывают затраты на оказание услуг. Первоначально планировалось, что власти начнут брать за коммунальные услуги по «тунеядским» тарифам еще в 2019 году.

Однако сперва сроки оплаты по полным тарифам были сдвинуты на 1 мая 2020 года.

Таким образом «тунеядцы» не получили больших платежек перед «парламентскими выборами». Сейчас сроки перенесены еще на год — к 1 мая 2021 года.

Выходит, что «тунеядцы» не заплатят большие деньги и перед «президентскими выборами».

По методике Международной организации труда безработица в Беларуси в начале 2020 года составила 4,1% от рабочей силы. Это довольно низкое значение, но замеры были проведены еще в феврале, до начала мирового кризиса.

Более свежая статистика о безработице в соседних государствах и информация о простоях на предприятиях указывают, что во 2 квартале положение изменилось к худшему.

Особую напряженность ситуации добавляет то, что сегодня у Беларуси закрыты границы с соседними государствами.

Внутри РБ фактически заперта часть населения, которая раньше работала за рубежом. Это еще больше раскручивает маховик безработицы и превращает людей в «тунеядцев» с точки зрения чиновников.

В 1 квартале в состав рабочей силы не входили 2 215 тыс. человек. При этом в трудоспособном возрасте из этой массы людей находились 763,6 тыс. Среди 763,6 тыс. человек в трудоспособном возрасте около 502,4 тыс. не желали работать.

Правда, большинство не хотело работать по вполне благовидным причинам: 278,3 тыс. получали образование на дневной форме обучения, а 47,1 тыс. были пенсионерами. В группе не желающих работать в трудоспособном возрасте 176,9 тыс. человек власти отнесли в категорию «прочих».

Большинство из них проживали в городской местности (122,5 тыс.), меньшинство — в сельской — 54,3 тыс. Также чиновники нашли группу людей, которые были в трудоспособном возрасте и хотели работать, но что-то им мешало.

Всего в такой группе состояла 261,3 тыс. человек, из которых 180,8 тыс. не были готовы приступить к работе через неделю, а 80,4 тыс. не искали работу. Среди не готовых начать работу через неделю 150,2 тыс. жили в городах, 30,6 тыс. — на селе, среди не ищущих работу — 57,8 и 22,6 тыс. соответственно.

Обозначенные категории людей имеют высокие риски попасть в государственную базу данных о «тунеядцах». Можно сказать, что чиновники сами пилят сук, на котором сидят, создавая питательную почву для волнений по образцу 2017 года.