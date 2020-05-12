Иранские военные озвучили потери из-за атаки на собственный корабль 1 12.05.2020, 9:55

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ФОТО: BABAK TAGHVAEE/TWITTER

Названа цена ошибки фрегата Jamaran в Оманском заливе.

Военно-морские силы Ирана сообщили о 19 погибших и 15 пострадавших в результате аварии на учениях в Оманском заливе, передает Reuters со ссылкой на заявление иранских военных.

Во время учений иранский фрегат Jamaran по ошибке выпустил ракету по своему вспомогательному кораблю Konarak. Агентство Fars сообщает, что пострадавшее судно отбуксировали в один из портов, проводится расследование.

По данным Tasnim, инцидент произошел накануне вечером возле портов Джаск и Чабахар на юго-востоке Ирана. Возможной причиной произошедшего СМИ называют преждевременное осуществление запуска — Jamaran выпустил ракету до того, как Konarak отошел от мишени на безопасное расстояние.

اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020

В январе иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили под Тегераном лайнер «Международных авиалиний Украины». В результате аварии погибли все 176 человек, которые находились на борту. Катастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое санкционировал президент США Дональд Трамп.