Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON 2 12.05.2020, 20:55

Павел Дуров

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram не будет запускать блокчейн-платформу из-за решения суда США.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о том, что блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) в конечном счете не будет запущена, передает РБК.

«Мы приняли трудное решение не продолжать работу над TON <...> Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончено», — написал Дуров. Он напомнил, что работа над созданием блокчейн-платформы TON и криптовалюты, которая должна была получить название Gram, велась в течение последних 2,5 лет, однако американский суд запретил функционирование TON.

Дуров отметил, что решение американского суда о запрете выпуска криптовалюты Gram было парадоксальным, поскольку власти США запретили распространять ее не только на территории страны, но и во всем мире. «Почему? Потому что, по его мнению (суда), гражданин США может найти какой-то способ доступа к платформе TON после ее запуска <...> Это судебное решение подразумевает, что другие страны не имеют суверенитета решать, что хорошо, а что плохо для их собственных граждан. Если бы США вдруг решили запретить кофе и потребовали закрыть кофейни в Италии, потому что туда может прийти какой-нибудь американец — мы сомневаемся, что кто-нибудь согласится», — пояснил основатель Telegram.

По его словам, американский суд, вынося решение не в пользу Telegram, оказался прав в том, что проживающие за пределами США зависят от этой страны, когда речь заходит о финансах и технологиях. «США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Он может использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что у других стран нет полного суверенитета в том, что им можно разрешать на своей территории. К сожалению, мы — 96% населения мира, проживающего в разных странах, — зависим от лиц, принимающих решения, которых избирают 4%, проживающие в США», — добавил он.