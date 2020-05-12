Три страны ОПЕК отказались сокращать добычу нефти 12.05.2020, 21:15

Нигерия и Ангола без объяснения причин увеличивают поставки.

В исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки появились первые нарушители.

Ирак, второй по объемам нефтедобычи член ОПЕК, а также Нигерия и Ангола вместо уменьшения поставок либо держат их на прежнем уровне, либо наращивают, сообщает Reuters со ссылкой на данные по отгрузке и источники в отрасли.

Власти Ирака инструктировали национальную нефтяную компанию Basra Oil Company (BOC) сократить добычу в рамках квоты, которая требует от страны убрать с рынка 1 млн баррелей в сутки. Но договориться с иностранными нефтяниками, включая американскую Exxon, британскую BP и российский «Лукойл», чиновникам не удалось.

Правительство Ирака настаивает, что переговоры продолжаются. Но на деле компании, работающие в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), отказались резать производство, говорит источник Reuters. План отгрузки иракской нефти через порт Басра на май не изменился по сравнению с апрелем: на экспорт уйдет 3,3 млн баррелей в сутки.

В отличие от Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ и Омана, Ирак не информировал покупателей о сокращении поставок, рассказали Reuters два нефтетрейдера.

Ирак и раньше нарушал соглашение ОПЕК+, выполняя меньше половины своей квоты, напоминает аналитик Energy Aspects Амрита Сен. «Сокращения добычи, которого все ждут, просто не последует», - уверена она.

Ту же судьбу сделке по спасению нефтяного рынка, похоже, готовят африканские страны. Нигерия должна сократить добычу до 1,41 млн баррелей в сутки. Однако ее экспортный график на май включает поставки на 1,56 млн баррелей в день. В июне экспорт нигерийской нефти увеличится до 1,65 млн баррелей в сутки.

Ангола, второй по объемам экспортер нефти в Африке, обязалась снизить производство до 1,18 млн баррелей в сутки. Однако по факту заложила на май 1,27 млн баррелей ежедневного экспорта. В июне поставки снизятся незначительно и останутся выше квоты - 1,25 млн баррелей в день.

Россия в рамках соглашения должна снизить добычу на 23%, до минимальных с 2002 года 8,5 млн баррелей в день. По данным на 11 мая нефтяники качали 1,298 тысячи тонн в сутки (9,5 млн б/с), рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с отраслевой статистикой.

Инсайдеры отрасли, тем временем, сомневаются, что Россия в принципе намерена выполнять гигантскую квоту в 2,7 млн баррелей в сутки. «Может быть, мы сократим немного. Но это все равно никто не сможет проверить. Цены вырастут, а это главное для всех», - говорил в начале апреля бывший вице-президент «Славнефти» Дмитрий Перевалов.