Личный фотограф Лукашенко уже почти месяц лежит в больнице с коронавирусом 23 14.05.2020, 13:32

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Андрей Стасевич

У него двусторонняя пневмония.

22 апреля многие Telegram-каналы и СМИ сообщили о том, что экспресс-тест, взятый у сотрудников лукашенковского пула перед поездкой на бобруйскую «Славянку», предварительно показал положительный результат у фотографа Андрея Стасевича. Он уже много лет является сотрудником личной пресс-службы Лукашенко.

В связи с этим перед самой поездкой частично поменяли и состав государственных журналистов — некоторые из них ранее практически не мелькали на кадрах хроники выступлений главы государства. Более того, мы внимательно изучили все доступные фото и видеоматериалы в госСМИ, посвящённые поездке Лукашенко в Бобруйск — личного фотографа там попросту нет.

Cегодня сайт nn.by сообщил, что личный фотограф Лукашенко уже почти месяц лежит в больнице с коронавирусом. У него двусторонняя пневмония.