В Беларуси переносят сроки вступительной кампании

В Беларуси переносят сроки вступительной кампании1
- 14.05.2020, 16:08
Однако летние лагеря и выпускные никто не отменил.
Принято решение перенести сроки вступительной кампании, сообщает телеграм-канал телеканала ОНТ.
ЦТ в этом году в связи с пандемией начнется с 25 июня. Сроки экзаменов сдвинуты почти на две недели.
Регистрация на ЦТ началась 2 мая. Ранее первое тестирование было запланировано на 13 июня.
Министр образования Игорь Карпенко после встречи с Александром Лукашенко также прокомментировал вопросы, на которые ждут ответы ученики и родители, сообщает «Звязда». Итак:
График выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах школ может быть скорректирован.
Вопрос с выпускными Минобразования предлагает решать каждому учебному заведению самостоятельно. «Нужно исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там складывается ситуация, потому что везде все по-разному. Мы договорились о том, что в торжественной обстановке аттестаты должны быть вручены. Наверное, каждая конкретная школа вместе с родителями должна определиться, в каком формате это проведут», — цитирует издание Карпенко.
Детские летние лагеря начнут работать с 15 июня, школьные — с 1 июня.
Цифры приема в вузы в этом году увеличены за счет технических, технологических, медицинских, физкультурно-оздоровительных специальностей.