В Беларуси переносят сроки вступительной кампании 1 14.05.2020, 16:08

Однако летние лагеря и выпускные никто не отменил.

Принято решение перенести сроки вступительной кампании, сообщает телеграм-канал телеканала ОНТ.

ЦТ в этом году в связи с пандемией начнется с 25 июня. Сроки экзаменов сдвинуты почти на две недели.

Регистрация на ЦТ началась 2 мая. Ранее первое тестирование было запланировано на 13 июня.

Министр образования Игорь Карпенко после встречи с Александром Лукашенко также прокомментировал вопросы, на которые ждут ответы ученики и родители, сообщает «Звязда». Итак:

График выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах школ может быть скорректирован.

Вопрос с выпускными Минобразования предлагает решать каждому учебному заведению самостоятельно. «Нужно исходить из того, какой это регион, какое учреждение образования, какая там складывается ситуация, потому что везде все по-разному. Мы договорились о том, что в торжественной обстановке аттестаты должны быть вручены. Наверное, каждая конкретная школа вместе с родителями должна определиться, в каком формате это проведут», — цитирует издание Карпенко.

Детские летние лагеря начнут работать с 15 июня, школьные — с 1 июня.

Цифры приема в вузы в этом году увеличены за счет технических, технологических, медицинских, физкультурно-оздоровительных специальностей.