Врач — белорусам: В группе риска все — богатые и бедные, бюджетники и бизнес, оппозиционеры и чиновники 5 14.05.2020, 22:05

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Андрей Пересада

фото: nordin.by

Господа, не ходите толпами.

Врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Андрей Пересада сейчас болеет коронавирусом. На своей странице в Facebook он написал пост о том, как беспечны люди, которые не верят в существование COVID-19. Мы приводим его практически полностью, с небольшими стилистическими корректировками.

События последних месяцев показали всю неоднородность и противоречивость нашего общества. Оно столкнулось с чрезвычайной ситуацией необычного свойства и размаха. Пандемия. Слово COVID-19 уже знают в деревне, уже никто не смеется над своей (само)изоляцией, все будто смирились, а может, и привыкли.

Выглянешь в окно — вроде и ядерный пепел не витает в воздухе, и люди перемещаются по улице, и машины ездят, автобусы, велики, самокаты. Может, следов от самолетов в небе меньше стало. Вот так и для обывателя: что-то происходит вроде бы, да непонятно что. Не видно ничего. Не вижу коронавируса. Где-то там, за горизонтами — какая-то пандемия, все закрыто: развлечения, магазины, туризм. Кто может — на «удаленке», кто-то — за свой счет или по согласованию сторон, а кто-то на работе застрял безвылазно, чтобы другие сидели дома.

Неоднородность общества. Ведь нынче в группе риска все — богатые и бедные, бюджетники и бизнес, оппозиционеры и чиновники. Это ли не повод сплотиться? Можно долго ругать власть и Минздрав, но давайте начинать с себя.

Пару недель назад пришлось заехать в гипермаркет: на полу полоски наклеены, стоят дозаторы, надписи всякие. И — изоляция? Люди толпами. Всем начхать друг на друга (в прямом и переносном смысле). В масках — каждый пятый, но у половины надеты неправильно. Перчатки? Нет, не слышал. Да и зачем те перчатки, разве ж вирус руками выделяется?

Запомните, маска вас не защитит. Маска защитит ОТ ВАС. Одни наивно суются в масках всюду — я же типа защищен, ничего не боюсь. Другие продолжают не видеть проблемы.

Нашему народу точно нужен закон, нет, приказ — носить маски везде, иначе — штраф или арест. Как ввели уже ряд стран. Господа, не дождетесь! А то психоз начнется, глаза вас выдадут.

Некоторые все же проявили свою гражданскую позицию — кормят врачей, печатают фильтры, закупают СИЗы, в конце концов, просто собирают деньги на площадках. Рад, что такие есть, несмотря ни на что.

А теперь о сути. Общество поделилось на группы.

1. Врачи. Те, кто по ту сторону баррикад. Те, кто видит коронавирус, а значит, он есть. Те, кто в скафандрах с утра до вечера. Те, кто не видит родных. Те, кто уже переболел в той или иной форме. Те, кто в грязной зоне. Кто, к сожалению, забывает, что грязная зона — это все вокруг, господа. Ведь сколько медиков заразилось от коллег? Не специально, просто их не обучили, как себя вести. Их кинули на амбразуру: бейтесь, товарищи! Сражайтесь! Вы герои! Для этого мы создадим вам образ по БТ, будете звучать и сверкать. А когда все закончится, мы вам припомним все — и загубленную плановую госпитализацию, и распределение спонсорской помощи, и смерти… Смерти и пациентов, и медиков.

Да никакие вы не герои, вы просто делаете свою работу. Делаете так, как надо. Видимо, в нашей стране героем можно считать любого, кто просто добросовестно выполняет служебные обязанности.

2. Просто граждане. Сознательные и (преимущественно) не очень. «Людям свойственно ошибаться». Лица без масок, не понимающие и смеющиеся, с нетерпением ожидающие, когда все закончится, следящие за официальной статистикой, пытающиеся вести привычный образ жизни.

Господа, а вот теперь настало время ответить на вопрос: КАКОВЫ предпосылки снижения заболеваемости COVID-19? Почему вы решили, что тут вот рост, вон плато, а там снижение? Откуда снижение, господа? Откуда? Что ВЫ конкретно сделали, чтобы что-то там снизилось? Носили маски? Сидели дома?

Когда вы уже поймете, что снижения не будет. Будет или вакцина, или лекарство (да здравствует научно-технический прогресс!) или не будет, или коллективный иммунитет, такой же, как призрак коммунизма. Или вдруг, вопреки или по законам эпидемиологии, вирус вдруг потеряет вирулентность и т.п.

А как же Китай, Корея? Там же ж все обнулилось? Ага. Сняли карантин, все рванули в рестораны (изголодались, бедняги), и пошел рост. Страсть к развлечениям затмила инстинкт самосохранения.

3. Власть предержащие. Наблюдатели, руководители, противоречащие сами себе, не понимающие, что делать. Как везде — так у нас нельзя, на это нет средств. А свой путь — линейный прирост заболевших вопреки логике и законам эпидемиологии, в угоду стабильности.

4. Больные. Которым до лампочки грязные политические игры, которым остается надеяться на Бога, на врачей, на себя немного… Верить (именно так), что болезнь пройдет, что все будет как раньше.

Интересное ощущение это — вроде вот ты уже неплохо себя чувствуешь (кроме запаха), но ожидаешь, что в любой момент сатурация может поползти вниз. Как оно закончится? Как детективный сериал, концовка может быть любой.

Господа, учитесь жить с COVID-19. Не ходите толпами, носите маски, не трогайте руками лицо. Берегите себя и своих близких и не болейте.

Большинство все равно выживет. Не все, конечно. Призрачный шанс, что общество изменится и станет более однородным в плане человечности. Надежду таки никто у нас не отнимет.