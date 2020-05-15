«Больницы сотнями покупают мешки для трупов» 3 15.05.2020, 11:53

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Фото: Reuters

Журналисты в Беларуси подняли тревогу.

Редактор белорусской службы международного разведывательного сообщества Денис Ивашин предоставил эксклюзивную информацию о распространении COVID-19 в Беларуси, которое резко контрастирует с официальными заявлениями Министерства здравоохранения Беларуси о стабильной смертности от коронавируса и контроле над эпидемиологической ситуации, пишет informnapalm.org.

Денис Ивашин рассказал «Белсату» о приобретении государственными учреждениями здравоохранения Беларуси - больницами, госпиталями и даже поликлиниками - патологоанатомических мешков в больших количествах, что намного выше, чем в предыдущие месяцы до распространения коронавируса.

Впервые с начала эпидемии COVID-19 в Беларуси была объявлена информация о крупномасштабных закупках мешков для перевозки трупов структурными подразделениями Министерства здравоохранения Беларуси. Прикрыть эту информацию невозможно, так как она официально размещена на электронной торговой площадке на портале РУП «Национальный центр маркетинга и конъектуры цен». Каждое государственное предприятие размещает тендеры на этой электронной платформе в соответствии с определенной процедурой организации и проведения процедур государственных закупок за счет бюджета, что позволяет использовать электронный аукцион и делать запросы ценовых предложений.

Прежде всего, это необходимо для эффективного расходования бюджетных средств, прозрачности государственных закупок, для стимулирования развития конкуренции, а также для борьбы с коррупцией.

Размещение тендеров в информационно-аналитических системах регламентируется Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 №419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», указом Лукашенко от 31.12.2013 №590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2012 №778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров» и ряда других законодательных актов.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь годовой план закупок формируется ежегодно и после утверждения заказчиком подлежит размещению на электронной торговой площадке в течение пяти рабочих дней, за исключением сведений, являющихся государственной тайной. В то же время заказчику разрешено вносить изменения в годовой план государственных закупок только в том порядке, в котором этот план был утвержден.

Данная информация о приобретении патологоанатомических мешков государственными медицинскими учреждениями РБ, может косвенно указывать на реальный масштаб эпидемиологической катастрофы в стране. Подавляющее большинство этих покупок было сделано в апреле-мае 2020 года, что ставит под сомнение возможность совпадения. Также это прямо ставит под сомнение официальные числа о смертности, которые предоставляются Министерством здравоохранения Беларуси в условиях всеобщего карантина, и показатели, которые являются одними из самых низких не только в Европе, но и в мире.

Ниже приведена таблица тендеров государственных медицинских учреждений Республики Беларусь на закупку патологоанатомических мешков, сформированную по данным электронной торговой площадки goszakupki.by. В таблицу включены тендеры с минимальным количеством предмета закупки - 100 шт. Единственным исключением здесь являются государственные поликлиники.

Признаки эпидемиологической катастрофы уже появились в Беларуси из-за неприменения карантинных мер. Даже по официальным данным, ежедневный прирост количества зараженных COVID-19 в Беларуси является одним из крупнейших на европейском континенте. Согласно законам эпидемиологии, у Беларуси есть все шансы стать солидной зоной бедствия. Это прямая опасность не только для стран, окружающих Беларусь, но и для Европы в целом. Примечательно, что одно из крупнейших французских изданий «Liberation» уже открыто назвало Беларусь «санитарной угрозой для Европы».