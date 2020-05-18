Лидеры европейских стран не верят липовым отчетам белорусского Минздрава 18.05.2020, 14:37

ФОТО: KP.BY

Границы с Беларусью соседи откроют только после того, как у нас на самом деле будет спад эпидемии.

Сегодня министр экономики и инфраструктуры Эстонии подписал распоряжение, согласно которому с завтрашнего дня нельзя летать из Эстонии в страны с высоким риском коронавируса. Среди них Великобритания, Швеция, Бельгия, Россия и Беларусь, пишет Telegram-канал "Баста!".

Ограничение стран назначения, установленное сегодня министром, будет действовать как минимум до 7 июня. После этого Министерство экономики и коммуникаций Эстонии в сотрудничестве с Департаментом здоровья оценят его дальнейшую необходимость.

Скорее всего власти европейских стран не верят липовым отчетам белорусского Минздрава и понимают, что до пика эпидемии в нашей стране еще далеко. Наши соседи постепенно смягчают карантинные меры. Это следствие того, что там эпидемия идет на спад, что, в свою очередь является следствием жестких и своевременных карантинных мер. Скоро, возможно, будут открыты и границы между ними.

Но это не коснется Беларуси. Уже в скором времени медики прогнозируют всплеск заболевания Covid-19 из-за проведения парада 9 мая. Границы с Беларусью соседи откроют только после того, как у нас на самом деле будет спад эпидемии. Когда это произойдет – неизвестно. Отказ Лукашенко от карантинных мер якобы ради спасения экономики превратит нашу страну в изгоя, от которого отгородится весь цивилизованный мир.

Как это отразится на экономике и на самом Лукашенко? Узнаем уже совсем скоро.

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