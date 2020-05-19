В Эстонии будут делать топливо из пластиковых отходов 19.05.2020, 16:09

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Новая технология базируется на уже используемых способах получения горючего.

Крупнейшая эстонская энергетическая компания Eesti Energia совместно с Таллинским технологическим университетом начала разрабатывать технологию получения жидкого топлива из пластиковых отходов, которые сейчас не могут повторно использоваться. Компания планирует перейти к промышленному использованию этой технологии в 2023 году, пишет «Европульс».

Новая технология базируется на уже используемых способах получения горючего из старых автомобильных покрышек и переработки сланцевой нефти. По предварительным подсчетам, из пластикового мусора можно будет получить больше топлива, чем из сланцевой нефти.

Eesti Energia планирует использовать 80 тысяч тонн пластика ежегодно. Это будут пластиковые отходы, которые невозможно переработать или использовать повторно (например, пластиковые пакеты и другие виды мягкой пластиковой упаковки). Компания не исключает, что будет закупать сырье в соседних странах вдобавок к местному.

Евросоюз активно борется с пластиковым мусором. Так, в прошлом году запретили продажу одноразовых пластиковых изделий, которые можно заменить на многоразовые. В то же время ученые ищут новые способы безопасной утилизации пластика. Так, немецкие исследователи обнаружили бактерию, которая «питается» пластиком, а в Нидерландах появился завод по переработке мягкого пластика, который до сих пор практически не перерабатывается. В целом к 2030 году в ЕС планируют перерабатывать больше половины всего пластика, в том числе весь упаковочный пластик.