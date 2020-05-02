Миллиардера Джеффа Безоса вызвали дать показания в Конгрессе США

Миллиардера Джеффа Безоса вызвали дать показания в Конгрессе США1
- 2.05.2020, 12:43
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Глава Amazon предстанет перед Юридическим комитетом.
Основатель Amazon Джефф Безос посетит Юридический комитет Конгресса США во время слушания о соответствии деятельность компании конкурентным правилам, сообщает nv.ua.
Пресс-служба комитета сообщает, что Безосу отправили письмо за подписью председателя комитета Джеррольда Надлера с просьбой прийти в комитет «добровольно».
Комитет заинтересовался материалом газеты The Wall Street Journal, в которой говорится, что компания Amazon использует на своей платформе «конфиденциальную деловую информацию от сторонних продавцов».