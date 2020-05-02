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Миллиардера Джеффа Безоса вызвали дать показания в Конгрессе США

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  • 2.05.2020, 12:43
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Миллиардера Джеффа Безоса вызвали дать показания в Конгрессе США
Фото: ЕРА

Глава Amazon предстанет перед Юридическим комитетом.

Основатель Amazon Джефф Безос посетит Юридический комитет Конгресса США во время слушания о соответствии деятельность компании конкурентным правилам, сообщает nv.ua.

Пресс-служба комитета сообщает, что Безосу отправили письмо за подписью председателя комитета Джеррольда Надлера с просьбой прийти в комитет «добровольно».

Комитет заинтересовался материалом газеты The Wall Street Journal, в которой говорится, что компания Amazon использует на своей платформе «конфиденциальную деловую информацию от сторонних продавцов».


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