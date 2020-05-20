Бунт в Бобруйске: медики рассказали, как их обманул Лукашенко 2 20.05.2020, 8:09

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Архивное фото витьбичи.by

Опубликован полный текст обращения врачей.

В Бобруйске медики скорой помощи, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, говорят, что им не выплатили положенные за это указом Лукашенко надбавки. Медработники из-за вопросов по доплатам написали коллективное обращение в администрацию Лукашенко и потребовали «разъяснить порядок и размер выплат». Потому что руководство Бобруйской станции скорой помощи им объяснило, мол, все правильно, так как расчет производили на основании рекомендательных писем из облисполкома и разъяснений во время видеоконференций по поводу выплат. Все, кроме администрации, подписались под обращением. Всего — 200 человек, пишет tut.by.

Какие надбавки положены медикам за работу с COVID-19

Надбавки за работу, связанную с коронавирусной инфекцией, предусмотрены указом № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Причем в список инфекций, за работу с которыми положены ежемесячные доплаты, кроме COVID-19, вошли чума, холера, геморрагическая лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром.

Доплаты за работу, связанную с коронавирусной инфекцией, положены всем работникам здравоохранения, независимо от квалификации. Тут мы рассказывали об этом подробно.

Размер выплат различается в зависимости от отделения учреждения здравоохранения, квалификации специалиста, режима его работы. Размер ежемесячных надбавок за работу с коронавирусной инфекцией по указу варьируется от 300 до 4000 рублей.

Чем недовольны медики скорой помощи Бобруйска

Расчетные листки медикам вручили 12 мая — позже обычного, но нарушения в этом не было. И они увидели, что «никто не получит предусмотренных указом надбавок».

Медики объясняют: например, врач выездной бригады на 24-часовой смене поехал незащищенным к больному, который не сказал о том, что он контакт первого уровня, и все равно выполнял свою работу. По их мнению, по 131-му указу, такой врач должен получить надбавку 3 тысячи рублей. А по факту он получит около 450 рублей. Водителям за «ковидную смену» начислили 70 рублей.

— Мы обратились к руководству за объяснениями. Нам сказали, что все насчитали правильно. Что при расчете руководствовались рекомендательными письмами, которые высылал облисполком. А также соблюдали рекомендации и использовали разъяснения, которые им давали во время видеоконференций. Но простите, разве слова на совещаниях имеют юридическую силу? Ведь в указе четко прописано, кому и сколько нужно платить — по пунктам, — говорят бобруйчане. — Руководство нам еще сказало, чтобы мы в случае несогласия соблюдали субординацию и обращались с жалобами к руководству станции скорой помощи.

Медики посовещались и все вместе решили, что обращения к непосредственному начальству ни к чему не приведут, и уже на следующий день, 13 мая, написали коллективное электронное обращение к Лукашенко. Подписались под ним медики трех подстанций скорой помощи города.

Приводим полный текст обращения.

«Мы, нижеподписавшиеся работники УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» (далее — УЗ «БССНМП»), в настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой в Республике Беларусь оказываем медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, а также вынуждены контактировать с работниками здравоохранения, которые относятся к контактам первого и второго уровней в соответствии с п. 1.1 и п. 1.2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 36 от 10.04.2020.

В настоящий момент имеются подтвержденные случаи заражения инфекцией COVID-19 среди работников УЗ «БССНМП».

Таким образом, работники УЗ «БССНМП» во время выполнения своих рабочих обязанностей постоянно на протяжении всего рабочего времени находятся в условиях, связанных с инфекциями, определенных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 40 от 20.04.2020.

В соответствии с п. 1 указа № 131 от 16.04.2020 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» (далее — указ) была установлена ежемесячная надбавка за работу в условиях, связанных с инфекциями, работникам здравоохранения бюджетных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями.

Согласно п. 2.3 указа, надбавка, указанная в п. 1 указа, устанавливается работникам здравоохранения в следующих размерах в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации организаций здравоохранения, организациях (структурных подразделениях) скорой медицинской помощи организаций здравоохранения:

— врачам-специалистам — 3000 рублей;

— медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием — 2000 рублей;

— иным работникам здравоохранения — 1000 рублей.

Однако в УЗ «БССНМП» при установлении размера надбавок факт нахождения работников при выполнении рабочих обязанностей в условиях, связанных с инфекциями, учтен не был.

В связи с вышеизложенным просим в соответствии со ст. 69 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» и Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» разъяснить со ссылкой на законодательство Республики Беларусь порядок и размер выплат надбавок, предусмотренных указом № 131 от 16.04.2020 «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

Бобруйчане говорят, что у размеров текстов электронных обращений есть ограничение в 2 тыс. знаков, потому они обратились только по поводу выплат и очень коротко.

— А могли бы более развернуто и эмоционально рассказать, как мы работаем. Потому что только врачи понимают, с какой нагрузкой и какими рисками сталкиваются работники скорой помощи, — добавляют медики. — Речь о том, что пациенты могут не сообщить, если являются контактами первого уровня. Или что затрудненное дыхание у пациента может быть вызвано не болезнью сердца, а пневмонией. Или что на подстанциях скорой помощи все работники находятся вместе 24 часа при общих кухне, комнате отдыха, туалете, а потом в середине смены фельдшеру могут сообщить, что у него положительный результат теста на COVID-19 — и тогда вся бригада становится контактами первого уровня. Такое уже было, и не раз.

14 мая, говорят медики, руководство БССНМП провело собрание по поводу доплат и повторило все, что было сказано раньше.

Главврач Бобруйской станции скорой и неотложной медпомощи: «Без комментариев»

На просьбу прокомментировать коллективную жалобу медиков президенту и рассказать о ситуации главный врач Бобруйской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сергей Чудов ответил коротко:

— Без комментариев.

По словам его коллектива, сейчас из-за обращения медиков в Бобруйске работает комиссия. Кто входит в ее состав и что именно они проверяют, медики пояснить не могут. Но о результатах пообещали рассказать. Как и об ответе на их письмо.