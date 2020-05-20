В Бобруйске врачи устроили бунт против съемочной группы БТ 5 20.05.2020, 15:50

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Медики не позволили пропагандистам снять лживый сюжет.

В Бобруйске бастуют врачи против съемочной группы БТ, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Станция скорой помощи. После обращения в администрацию Лукашенко, начались разборки, с попыткой ситуацию замять, забыть и превратить в стабильность и радость от происходящего. Для начала по подстанциям местное начальство, собирали подписи за то, чтобы люди отказались от своих подписей под обращением. Как будто ничего и не было, а все это «клевета» и «вы все врете», - говорится в сообщении телеграм-канала.

«Потом цирковая программа усилилась с помощью телеканала БТ. Для «интервью» отобрали двух медицинских работников, которые реально получили деньги, им повезло они входят в привилегированный класс приближенных.

Но работники скорой помощи не дали снять материал БТ, а снимать всю правду телеканал отказывается. И вот работники держат круговую оборону в то время, как забором прячутся Крупенич (главный врач БЦБ), Омелюсик (заместитель председателя горисполокома) и городской профсоюзный лидер.

В это время администрация скорой помощи, пытается всех активистов отправить на вызовы».