Жительница Молодечно с COVID-19: Из лечения только «тройчатка», парацетамол и лекарство от кашля 1 21.05.2020, 14:36

Больных отказываются госпитализировать.

Жительницу Молодечно с симптомами Covid-19 отправили лечиться домой. Госпитализировали только после ухудшения состояния и когда она сама приехала в больницу, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Родственница в Молодечно температурит вторую неделю, - пишет читатель канала. - Вчера сделали снимок - двухсторонняя пневмония. Отправили лечиться дома. Тест не взяли. Дома стало хуже.

Приехала в больницу сама. Госпитализировали. Из лечения только «тройчатка», парацетамол и лекарство от кашля. В больнице за день тест так и не взяли, как и еще у трёх человек в палате. Принесли подписать заявление на лечение препаратом против малярии.

Ее муж работает инкасатором. Официально на карантин его никто не отправляет. Если он заразился - рискует развезти заразу по всему району.

В Молодечно люди ходят без масок и живут как ни в чем не бывало, а стоило бы что-нибудь предпринять, чтобы обезопасить себя и своих близких».

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