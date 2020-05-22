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Власти Словении выделят €345 миллионов на туристические ваучеры для граждан

  • 22.05.2020, 16:11
Власти Словении выделят €345 миллионов на туристические ваучеры для граждан

Несовершеннолетние получат ваучеры на 50 евро, а взрослые - на 200 евро.

Словенский власти вскоре хотят предоставить своим гражданам сертификаты на отдых в пределах страны. На такую инициативу власти выделят 345 миллионов евро, пишет «Униан».

Как говорится в сюжете ТСН, несовершеннолетние получат ваучеры на 50 евро, а взрослые - на 200 евро. Их можно будет использовать до конца года во время отдыха внутри страны, например, для оплаты отеля или завтрака. Достаточно будет лишь назвать свой налоговый номер, и государство в течение 8 дней компенсирует стоимостью услуги предприятию, которое ее предоставляет.

По подсчетам местных властей, во время отдыха в пределах страны сами словенцы могут дополнительно потратить на различные услуги 172 миллиона евро, и это изрядно поможет туристической отрасли, которая понесла бешеные убытки во время пандемии COVID-19. Власти Словении предоставят гражданам туристические ваучеры на отдых

Отметим, отрасли туризма и досуга наиболее пострадали от последствий коронавируса, ведь они фактически остановились. Поэтому сейчас многие страны мира делают все для того, чтобы побудить своих граждан отдыхать внутри страны, а в перспективе - доказать иностранным туристам, что именно у них отдыхать безопасно.


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