Пикеты под лозунгом «Стоп таракан!» в регионах Беларуси (Расписание) 7 28.05.2020, 12:19

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Фото: intex-press.by

Где и когда можно подписаться за перемены.

На предвыборные пикеты по сбору подписей и встречи с видеоблогером Сергеем Тихановским приходят тысячи белорусов. В ближайшие дни он посетит Гомель, Гродно и Брест. Во многих других городах проходят пикеты, на которых можно поставить подпись за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской.

Telegram-канал "Баста!" публикует расписание легальных пикетов, полученное в предвыборном штабе Тихановских:

Минск, ул. Хоружей, 8, Комаровский рынок, 12:00 до 20:00, ежедневно,

Минск, ул Шаранговича, 94, ТЦ "Максимус", 20:00 до 22:00, ежедневно,

Минск, ул. Притыцкого, 101, ТЦ "Материк", 18:00 – 21:00, ежедневно,

Минск, ул. Долгобродская, 29, Центральная проходная МТЗ, 15:00 – 20:00, ежедневно,

Минск, пр-т Победителей 4, Дворец Спорта, 17:00 – 20:00, ежедневно,

Гомель, ул. Советская, 27, возле "Цирка", 17:00 – 21:45, 28 мая,

Гомель, ул. Мазурова, 110, Ледовый Дворец, 12:00 до 18:00, 31 мая,

Орша, площадь Ленина, 17:00 – 20:00, ежедневно,

Барановичи, площадь Ленина, 16:30 – 20:00, ежедневно,

Витебск, ул. Ленина, 26А, ТЦ "Марко-Сити", 15:00 – 20:00, ежедневно,

Мосты, пр-т Мира, 2А, гипермаркет "Евроопт", 18:00 – 20:00, ежедневно,

Гродно, Советская площадь, 17:00 – 20:00, ежедневно,

Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, ТЦ "Маяк", 18:00 – 20:00, ежедневно,

Солигорск, сквер Любви и Верности, 16:00 – 19:00, ежедневно,

Могилев, ул. Первомайская, 57, ТЦ "Атриум", 17:00 – 21:45, ежедневно,

Мозырь, бул. Дружбы, 11А, ТЦ "Глобал", 12:00 – 15:00, ежедневно,

Мозырь, ул. Малинина, 1Б, рынок "Истпал", 10:00 – 14:00, 30 и 31 мая,

Брест, ул. Советская, 62, к-т "Беларусь", с 18:00 – 22:00, ежедневно,

Жодино, ул. 50 лет Октября, 20, ТЦ "Green", 14:00 – 16:00, 30 мая,

Полоцк, пр-т Скорины, сквер Дружбы народов, 18:00 – 22:00, ежедневно,

Речица, ул. Советская, 84, 12:00 – 16:00, 31 мая,

Марьина Горка, ул. Советская, 4, ТЦ "Трио", 15:00 – 21:00, 31 мая,

Руденск, ул. Советская, возле выхода на рынок, 10:00 – 14:30, 30 мая,

Дружный, ул. Чепика 26, "Евроопт", 15:00 до 20:00, 30 мая,

Свислочь, ул. Строителей 12, "Евроопт", 10:00 – 14:00, 31 мая,

Кореличи, ул. Притыцкого, 24, возле Дома быта, 9:00 – 13:00, 29 мая,

Борисов, ул. Гагарина 105А, универмаг "Веста", 15:00 – 18:00, 29 мая.

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