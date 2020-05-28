закрыть
28 мая 2020, четверг, 18:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Блогер Тихановский собрал многочисленный пикет в Гомеле (Онлайн)

6
  • 28.05.2020, 17:19
  • 5,267
Блогер Тихановский собрал многочисленный пикет в Гомеле (Онлайн)
Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Люди ставят свои подписи за перемены.

Блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский проводит предвыборный пикет по сбору подписей в Гомеле.

Сотни человек пришли, чтобы оставить свои подписи за выдвижение в кандидаты в президенты его жены — Cветланы Тихановской.

Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

популярное за неделю

Мнение

Обиженный диктатор снимет полигон
Обиженный диктатор снимет полигон Владимир Халип
Вся страна должна стать блогерами
Вся страна должна стать блогерами Алесь Круткин
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная
Статистика в свободной стране – самая ужасная, но честная Виктор Шендерович
Заговор людоедов
Заговор людоедов Илья Мильштейн