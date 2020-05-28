Блогер Тихановский собрал многочисленный пикет в Гомеле (Онлайн) 6 28.05.2020, 17:19

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Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Люди ставят свои подписи за перемены.

Блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский проводит предвыборный пикет по сбору подписей в Гомеле.

Сотни человек пришли, чтобы оставить свои подписи за выдвижение в кандидаты в президенты его жены — Cветланы Тихановской.

Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.

Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.

Фото: «Радыё Свабода»