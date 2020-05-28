Блогер Тихановский собрал многочисленный пикет в Гомеле (Онлайн)6
- 28.05.2020, 17:19
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(обновляется) Люди ставят свои подписи за перемены.
Блогер Youtube-канала «Страна для Жизни» Сергей Тихановский проводит предвыборный пикет по сбору подписей в Гомеле.
Сотни человек пришли, чтобы оставить свои подписи за выдвижение в кандидаты в президенты его жены — Cветланы Тихановской.
Сергей Тихановский подчеркивает, что не будет призывать людей участвовать в «выборах», а главной целью его кампании являются свободные выборы без Лукашенко.
Сайт Charter97.org призывает всех соблюдать меры социальной дистанции.