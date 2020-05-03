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Акция в Бресте: более 300 человек в масках вышли против завода АКБ

  • 3.05.2020, 12:39
  • 1,814
Акция в Бресте: более 300 человек в масках вышли против завода АКБ

(Обновляется) Представителям власти средств индивидуальной защиты не выдали.

Сегодня в Бресте проходит воскресная акция с требованием полной остановки завода аккумуляторных батарей, расположенного рядом с городом.

На центральной площади Бреста собралось более 300 протестующих, практически все они пришли на акцию в масках, сообщает корреспондент Charter97.org из Бреста. А вот представителям власти, которые наблюдают за акцией со стороны, масок не выдали.

Сегодня также должны были освободить двух лидеров борьбы против завода АКБ: Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка. Возле ИВС их собралось встречать более 50 человек, но активистов вывезли в неизвестном направлении, сообщает корреспондент Charter97.org.


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