Суд дал президенту Бразилии пять дней, чтобы предоставить результат теста на коронавирус 3.05.2020, 12:50

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Иск подала одна из главных газет страны.

Федеральный суд третьего округа Бразилии продлил в субботу на пять дней срок предоставления президентом страны Жаиром Болсонару результатов своих анализов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте суда, передает ТАСС.

Вместе с тем председатель этой судебной инстанции отклонил апелляцию защиты главы государства, заявившей о незаконности таких требований. Таким образом, у Болсонару есть время до четверга, чтобы раскрыть запрошенную информацию.

Бразильский лидер дважды сдавал анализы на коронавирус, после того, как у ряда высокопоставленных сотрудников его администрации и министров из ближайшего окружения была обнаружена инфекция. Как неоднократно утверждал Болсонару, в обоих случаях результат теста был отрицательным, однако на просьбы продемонстрировать соответствующие заключения лабораторных исследований отвечал принципиальным отказом, ссылаясь на то, что эта информация носит личный характер.

В итоге одна из главных газет страны — Estado de Sao Paulo — обратилась в суд с иском о раскрытии этих данных как обладающих особой общественной значимостью и получила положительное решение первой инстанции. После этого суду было предоставлено заключение о состоянии здоровья президента, подготовленное медиками администрации главы государства, однако судья в четверг счел такой документ недостаточным и обязал Болсонару представить общественности непосредственно результаты анализов в течение 48 часов.

Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией коронавируса. Глава государства утверждал, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы. По его мнению, для большинства коронавирус не опасен и им все равно заразится 70% населения. К настоящему моменту в стране зарегистрировано более 96,5 тыс. инфицированных и 6 750 летальных исходов заболевания.