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Лукашенко: Мы уже экспортируем эти маски и средства защиты

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  • 3.05.2020, 13:21
Лукашенко: Мы уже экспортируем эти маски и средства защиты

Диктатор сделал странное заявление.

Сегодня Лукашенко сделал странное заявление сна совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает БелТА.

«Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Скажу откровенно, и люди эту маску не надевают, где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут… Сначала ринулись в аптеки, скупили, дефицит. Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски», - сказал диктатор.

Отметим, что белорусские медики не раз жаловались в независимых СМИ на нехватку средств индивидуальной защиты против коронавируса. Значительная часть масок и средств защиты поставляется в больницы волонтерами, которые изготавливают их за свой счет.


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