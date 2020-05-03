Польша отмечает День Конституции 1 3.05.2020, 14:13

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Основной закон Речи Посполитой был принят Сеймом 3 мая 1791 года в Варшаве.

3 мая — национальный праздник Польши, День Конституции. Он отмечается в память об Основном законе Речи Посполитой — в оригинале Ustawa Rządowa, принятом 4-летним Сеймом 3 мая 1791 года в Варшаве. Конституция распространялась также на литовские, латвийские, белорусские и украинские земли РП и должна была содействовать укреплению государства, на которое покушались соседние страны, сообщает «Польское Радио».

Конституция 3 мая была первым в Европе и вторым в мире (после Конституции США), кодифицированным Основным законом государства. Конституция закрепила разделение властей на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную, как это принято в современном мире. Однако 23 ноября 1793 года Конституция и созданные на ее основе органы власти были отменены решением Гродненского сейма РП.

Конституция 3 мая стала легендарной для современников и потомков, потому что считалась последней надеждой спасти РП от уничтожения, как символ справедливости и независимости Польши.

В 1793 и 1795 гг. Россия, Пруссия и Австрия осуществили второй и третий разделы РП, уничтожив польскую и литовскую государственность.

Три оригинальные рукописи текста Конституции 3 Мая сохранились до наших дней в варшавском Главном архиве древних документов (Archiwum Główne Akt Dawnych).