Российские спецслужбы открыли сезон охоты на путинских генералов 11 Петр Шуклинов, liga.net

3.05.2020, 14:41

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Как умирают исполнители планов по аннексии Крыма и войне в Донбассе.

Российские спецслужбы открыли сезон охоты на исполнителей агрессии против Украины. Практически одновременная кончина двух высокопоставленных российских генералов логично вписывается в модель поведения Кремля. После смерти генерала Сергуна (аннексия Крыма, планирование операций в Донбассе) и генерала ВДВ Шушукина (аннексия Крыма) под прицелом практически все оставшиеся члены высшего военного руководства РФ, непосредственно отдававшие команды.

Перечисленные генералы не стали первыми жертвами охоты, но возглавили список высокопоставленных инструментов непосредственно в российском генералитете. Задолго до них бесследно исчезли сотни людей, так или иначе причастных к войне против Украины. Российскими спецслужбами ликвидированы главари террористов Донбасса Беднов, Мозговой, Ищенко, Дремов. Экипаж российского БУКа, сбивший MH17, вероятнее всего, тоже закопан глубоко в ростовскую землю. Список использованных и выброшенных постоянно обновляется.

Скончавшийся 52-летний генерал Шушукин занимал должность заместителя начальника штаба ВДВ РФ с 2013 года. Вместе с 59-летним генералом Сергуном, возглавившим ГРУ в 2011 году, они были основными инструментами в руках начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу во время аннексии украинского Крыма и войны в Донбассе. Сергун, ко всему прочему, был одним из главных источников информации для Владимира Путина - в задачи начальника Главного управления ГШ входит информирование главы государства с целью принятия президентом необходимых решений. Фактически он был свидетелем и главным исполнителем всех тайных операций РФ в Украине - начиная от захвата Славянска, заканчивая общевойсковым вторжением в августе 2014 года. К несчастью Сергуна, он не был давним знакомым Путина, а лишь выступал инструментом.

В российском военном руководстве есть только несколько фамилий, которые вряд ли в ближайшее время "скоропостижно скончаются" - так называемая неприкасаемая четверка: министр обороны Шойгу, директор ФСБ Бортников, глава Службы внешней разведки Фрадков и начальник Генштаба Герасимов. Все четверо входят в ближайшее окружение Путина, являются его друзьями (Герасимов - близкий друг Шойгу) и на скамью подсудимых, если до того дойдет, пойдут вместе с главой РФ. Впрочем, любой из них может оказаться в группе риска, если решит покинуть Семью.

И хотя рано или поздно охота российских спецслужб на исполнителей воли Кремля закончится и страх выживших непричастных уляжется, следующая партия исполнителей должна отдавать себе отчет, что орудия убийства не успеют воспользоваться надбавкой к материальному обеспечению "за вредные условия работы" в Украине. Ведь только дилетанты решают проблему следов преступления, смывая последствия с орудия убийства. Школа Путина учит избавляться от самого инструмента.

Нет сомнений, что неприкасаемая четверка во главе со своим лидером с неподдельным сочувствием отнесется к внезапным сердечным проблемам подчиненных. Двойная смерть ключевых российских генералов - случайность и стечение обстоятельств. Освоив машину пропаганды, московский режим никогда не будет иметь недостатка в желающих умереть.

Петр Шуклинов, liga.net