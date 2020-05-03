Вспышка коронавируса произошла в Гомельской областной клинической больнице 1 3.05.2020, 15:42

2,943

Заражение COVID-19 обнаружено почти у всех у медиков из отделения неврологии.

Читатель из Гомеля рассказал телеграм-каналу «Баста» о ситуации в Гомельской областной клинической больнице, расположенной на улице Бретьев Лизюковых со слов своей матери, которая работает там.

- С 29 апреля в отделении неврологии начали появляться зараженные пациенты. Их возили на КТ, с пневмониями лежали, позже у них подтвердился коронавирус. На следующий день начали брать тест на коронавирус у медработников.

Вначале Covid-19 подтвердился у моей матери и еще у нескольких врачей, а сегодня уже почти у всех сотрудников. Также в других отделениях есть случаи заражения среди врачей, но в отделении неврологии болеет весь персонал.

Никаких средств защиты у медиков не было, маски марлевые и всё. Ни респираторов, ни костюмов - ничего нет. Один из работников хирургии сказал, что только 1 мая появились костюмы, когда уже у всех начал подтверждаться вирус, когда уже всё отделение неврологии заболело. Остальные отделения работают, какая там ситуация я не знаю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.