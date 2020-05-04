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Как Лукашенко заражает свою вертикаль

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  • 4.05.2020, 7:45
  • 11,470
Как Лукашенко заражает свою вертикаль
Фото: belta.by

В каком удивительном мире живет наша верхушка власти.

Когда Наталья Эйсмонт рассказывает, почему Александр Лукашенко не делал тест на коронавирус, возникает закономерный вопрос: а что, кроме его здоровья больше не о чьем здоровье беспокоиться не надо, пишет «Салiдарнасць».

Вот Наталья Эйсмонт поясняет, что, мол, все знают о том, что Александр Григорьевич живет за городом, за многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, и хорошо себя чувствует.

— Именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет, — отмечает пресс-секретарь.

Короче, «не дождетесь» — как ранее очень точно комментировала эту же ситуацию Эйсмонт.

Но хотелось бы в этой связи поинтересоваться: а что, в стране больше нет людей, чье здоровье могло бы волновать? Замечательно, что Александр Григорьевич крепок духом и телом и готов перенести любые заболевания. Но это же не отменяет того факта, что он вполне может оказаться источником инфекции (тем более что коронавирусные контакты-то были). Это вообще как-то беспокоит главного спортсмена страны?

Ведь, как известно, Александр Григорьевич не самоизолировался где-то у себя на даче, где в одиночестве безмятежно косит траву и растит белых козочек. Он активно продолжает ездить по предприятиям, проводить совещание. Вот и в воскресенье собрал у себя чиновников, чтобы поговорить о ситуации и предстоящем параде. И, судя по фото, там кроме него присутствовало минимум 9 человек. Прибавьте к этому журналистов, операторов, фотографов, службу охраны, пресс-секретарей ведомств… нормально так народу насобиралось.

Как там они? У всех ли крепкий иммунитет? Или это уже их проблемы и заботы?

Вот нам медики постоянно твердят, чтобы мы оставались дома и позаботились о том, чтобы не принести заразу кому-то, кто может ее и не пережить. И люди все же стараются прислушиваться. Это называется социальная ответственность.

Интересно, там, наверху, что-нибудь слышали про такое? Или кроме жизнедеятельности Александра Григорьевича больше заботиться не о чем?

Ладно, не может себе позволить Лукашенко самоизолироваться и не боится заразиться, так хоть бы выяснил, насколько безопасным может быть для других. А потом можно уже рассказывать, как сильно мы боремся с пневмониям и выполняем прогнозные показатели по коронавирусу и как нам надо ровняться на предков, которые умирали на войне.

Вряд ли наши предки умирали на войне за то, чтобы их потомки умирали из-за парада.


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