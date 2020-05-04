Почему в Казахстане отправили в отставку дочь Назарбаева? 1 Аркадий Дубнов

4.05.2020, 8:51

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Дарига Назарбаева

Фото : vestikavkaza.ru

Дарига Назарбаева рассматривалась в качестве преемника отца.

Вот ведь история.

Один человек был однажды назначен президентом на вторую после себя должность в стране. И однажды по воле этого президента тоже стал, наконец, президентом.

Другой человек после этого тем же первым президентом был назначен на ту же самую вторую по важности должность, теперь уже после второго президента. И однажды второй президент взял и уволил этого человека со своей должности. Чтобы у него не было больше искушения стать третьим президентом.

Это история, как мы все понимаем, про Казахстан, где первый президент — Нурсултан Назарбаев, второй президент — Касым-Жомарт Токаев, другой человек — старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева. А должность — спикер сената.

Будем пока исходить из наиболее вероятной версии, что увольнение дочери, внезапно случившееся 2 мая, было произведено по согласованию с отцом, а согласно более радикальному варианту этой версии еще круче,— по его инициативе.

Причина отцовской немилости может объясняться усталостью от череды скандалов, сотрясающих семью Назарбаевых,— сначала сумасбродных обвинений младшего сына Дариги, Айсултана, в адрес деда в инцесте и прочих грехах, а затем в связи с обнаруженной многомиллионной недвижимостью в Лондоне на имя Дариги и ее старшего сына Нурали. Все это не могло не сказываться на имидже Назарбаева и всего Казахстана. И тем более, отбрасывало какую-то порочную тень на президентские амбиции Дариги.

Здесь, конечно, приходят на ум аллюзии, связанные с драмой в семье покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, разрешившего посадить в тюрьму свою старшую дочь Гульнару в связи с обвинениями в масштабной коррупции. Узбекскую «принцессу», как принято было называть Гугушу(артистический псевдоним Г. Каримовой), тоже рассматривали в качестве преемника своего отца и она до сих пор в заключении.

Однако, 2 мая, спустя несколько часов после новости о лишении Дариги Назарбаевой сенатского кресла, появились слухи о серьезном нездоровье ее отца, елбасы(национального лидера, по-казахски), находящегося в своей резиденции на курорте Боровое в 250 км от Нур-Султана. Слухи, впрочем, серьезными источниками не подтверждаемые. Кроме того, по моим данным, по состоянию на 1 мая высокопоставленные чиновники в Нур-Султане подобной обеспокоенности не испытывали.

С другой стороны, если нечто подобное все-таки имеет место, — в конце концов, Нурсултан Абишевич Назарбаев находится в преддверии своего 80-летия и имеет право на недомогание, — любой искушенный политик, находящийся на вершине властной пирамиды в такой ханско-авторитарной системе, как казахстанская, должен уметь спешить, чтобы упредить возникновение фронды в финальном раунде боя за властное наследие. Касым-Жомарт Токаев выглядит вполне созревшим для принятия таких решений и Дариге Назарбаевой, кроме, как за отцовской спиной, прятаться особенно больше не за чем…

Стране неизвестен ее реальный рейтинг во власти, она никогда не проходила испытание выборами, даже такими специфическими, как в Казахстане. Ее позиции во власти, по которым она перемещалась последие годы, — председатель парламентского комитета, вице-премьер, спикер сената, — в основном обязаны отцовской фамилии.

Эти годы, правда, не прошли зря, Дарига Нурсултановна успела стать крупнейшим медиа-олигархом, ей принадлежат газеты, радиостанции, телеканалы Казахстана. Как утверждают люди ее хорошо знающие, контролировать прессу она, действительно умеет и любит. Но быть частью исполнительной власти — это для нее слишком обременительно и малопрестижно…

Поэтому вопросы, которые задают сейчас политологи и журналисты, мол, дальнейшая траектория ее судьбы и чуть ли не всей казахстанской политики будет зависеть от того, какую должность Дариге Назарбаевой предложат елбасы, президент или они оба, кажутся несколько надуманными.

Если о новом ее назначении сразу не было объявлено, это скорее всего, означает что такой должности для 56-летнего(через пару дней ей исполнится 57) экс-спикера сената не нашлось. Если только не создать для нее стул заместителя секретаря совета безопасности, как для бывшего российского премьера Медведева…

Но чем же тогда займется Дарига, — уйдет в оппозицию, станет послом в одной из мировых столиц, уедет в Лондон следить за здоровьем младшего сына, станет послом в одной из мировых столиц(кстати, такую синекуру много лет назад нашли в Мадриде и затем в Женеве и для Гульнары Каримовой), найдет себе работу в качестве важного международного чиновника?...

Маловероятно. Дарига Нурсултановна — боец и, как уверяют ее симпатизанты, а также недоброжелатели, подключив всю свою медиаимперию, она будет сражаться против команды второго президента и возможно, даже не щадя отдельных персон из окружения самого елбасы. Ей это не впервой, много лет назад, в 2006 году, как рассказывают очевидцы, организовав вместе со своим покойным первым мужем Рахатом Алиевым(ставшим позже в Казахстане государственным преступником номер 1) партию «Асар"и став ее председателем, она открыла «огонь по штабам», как говорили китайские хунвэйбины во время «культурной революции», правящей партии «Отан», лидером которой был президент Казахстана.

Тем более, причин для атаки на исполнительную власть в условиях введенного ЧП в Казахстане, борющегося с пандемией, сегодня хоть отбавляй. А 1 мая случилась еще одна беда, прорвало дамбу в Узбекистане рядом с казахстанской границей, около 6 тысяч жителей страны пришлось срочно эвакуировать…

Советы, которые готова по любому поводу давать Дарига Назарбаева, не отвечая за их реализацию, казахстанцы «любят и ценят». Из последних, особенно «удачных», данных ею недавно еще на посту спикера сената, — рекомендация властям не выводить войска из городов еще несколько месяцев после отмены ЧП. Говорят, что имиджмейкеры заграничные постарались…

Трудно спорить с уже сказанным, будто старшая дочь елбасы испытывает президентские амбиции. Гораздо легче утверждать, что в условиях Казахстана это трудно назвать политическим амбициями, поскольку любая попытка проверить свои шансы электоральным путем, выставив свою кандидатуру на президентскх выборах окажется для Дариги провальной, не любят ее в стране, такая уж обычно судьба у детей-мажоров папенек-президентов, рвущихся занять их место.

Что же делать двум другим персонам из описанного выше властного треугольника?

Второму президенту Касым-Жомарту Токаеву ряд симпатизирующих ему казахстанских политиков советует двигать вперед реформы и перейти для начала к однопалатному парламенту, устранив сенат из системы власти за его бессмысленостью в унитарном по устройству государству. Об этом, в частности, говорил на днях в интервью экс-премьер Казахстана Акежан Кажегельдин.

А первому президенту и основателю современного Казахстана, Нурсултану Назарбаеву готовиться праздновать 6 июля свой замечательный 80-летний юбилей.

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»