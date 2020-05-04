В Беларуси по амнистии освобождено более 2,5 тысячи осужденных 11 4.05.2020, 16:37

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иллюстрационное фото intex-press.by

В целом амнистия коснулась около девяти тысяч человек.

Из мест лишения свободы в Беларуси освобождено более 2,5 тыс. осужденных в ходе исполнения закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", сообщила interfax.by пресс-служба ведомства.

В целом "амнистия коснулась около 9 тысяч человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа", - сообщила начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая со ссылкой на предварительные данные.

В том числе в рамках амнистии сокращен срок наказания на 1 год более чем для 4,5 тыс. осужденных. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на 2 года.

В МВД отмечают, что лица, которые попали под амнистию, возместили ущерб потерпевшим на сумму почти в Br5 млн.

"Амнистия применялась только к положительно характеризующимся лицам, а освобождение осужденных не повлекло ухудшения криминогенной обстановки", - отмечается в сообщении.