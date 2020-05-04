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Названы страны с самыми патриотичными автомобилистами

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  • 4.05.2020, 17:20
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Названы страны с самыми патриотичными автомобилистами

Популярность отечественных марок в разных странах во многом обусловлена их ценообразованием.

Как показывает статистика, отечественные автопроизводители являются лидерами продаж практически во всех странах с собственной автомобильной промышленностью. Во многом это обусловлено историей местного автопрома в каждой отдельно взятой стране, а также количеством крупных национальных производителей по сравнению с емкостью рынка. Кроме того, на рыночные позиции отечественных автомобилей немаловажное влияние оказывают меры государственной поддержки и усилия самих производителей по продвижению своих брендов, пишет rg.ru.

Что касается потребительской лояльности к местным маркам, то зачастую она подкрепляется удобством покупки и дальнейшего обслуживания таких автомобилей, ведь наиболее развитую дилерскую сеть автопроизводители имеют в собственных странах. Хотя, например, в Китае развитость дилерской сети не играет особой роли при выборе марки автомобиля - обилие частных мастерских сводит это фактор к минимуму.

Итак, самой патриотичной автомобильной державой оказалась Япония, где, согласно данным Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA), национальные бренды занимают свыше 95% местного авторынка. Гегемония местного автопрома в Стране восходящего солнца объясняется, прежде всего, разнообразием отечественных марок, которых насчитывается более десятка. Только на долю Toyota приходится более 30% всех продаж, порядка 15% рынка занимает Honda и 13% - Suzuki.

Стоит при этом отметить, что в Японии очень популярны так называемые кей-кары - маленькие автомобили с двигателем до 660 куб. см. А кроме местных производителей их больше никто в схожих масштабах не производит. К тому же для покупателей таких машин действуют налоговые льготы. Но что касается автомобилей премиум-сегмента, то здесь японцы все же предпочитают иностранные марки (в основном немецкие), так как это считается более престижным.

Не без заслонов импорту

В Корее Hyundai-Kia и SsangYong "захватили" около 90% местного авторынка, согласно данным Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA). В США на "детройтскую тройку" приходится 45% продаж, а лидерами являются General Motors и Ford, свидетельствует статистика проекта focus2move.

В Европе самые патриотичные автомобилисты живут в Германии и Франции, где каждый второй проданный автомобиль - отечественной марки (доля - 50-55%). Стоит отметить, что французские PSA Peugeot Citroen и Renault занимают половину домашнего рынка, прежде всего, благодаря выпуску преимущественно массовых автомобилей во главе с Peugeot 208 и Renault Clio. В Германии же вслед за абсолютным рекордсменом Volkswagen, который занимает 18,5% всех продаж, идут премиальные бренды Mercedes-Benz (9,5%) и Audi (7,5%), гласят данные Федерального транспортного агентства Германии (KBA).

В Чехии и Румынии национальные бренды Skoda и Dacia контролируют более трети рынка, в Италии продукция отечественного автопрома занимает около 25% всех продаж. А вот на автомобильном рынке Великобритании, если не учитывать марку Vauxhall, под которой продаются модели Opel, доля местных марок составляет менее 10%, гласит статистика Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT). Дело в том, что исторически автомобильную промышленность этой страны представляют многочисленные производители автомобилей премиум- и люкс-класса - Jaguar, Land Rover, Mini, Aston Martin, Bentley…

По мнению консультанта компании Simon-Kucher & Partners Ивана Кондратенко, популярность отечественных марок во многом обусловлена их ценообразованием - локальные марки обычно дешевле импортных конкурентов из-за присутствия заградительных пошлин, акцизов, налогов и т.д. Страны ЕС, США, Япония, Китай и другие активно используют такие инструменты, результатом чего является удорожание импортных машин иногда на десятки, а то и сотни процентов (например, в Турции налоги на авто могут превышать 100% в зависимости от объема двигателя и базовой стоимости).

"Гордость за свой автопром и, конечно, патриотизм, тоже играют свою роль, особенно, когда есть чем гордиться. Патриотизм и государственная поддержка отечественных производителей, например, вносят свой вклад в состояние американского и французского автопрома, некоторое время назад терявшего позиции на внутренних рынках, но восстановившего их. Впрочем, и тут было что восстанавливать: американские Ford, Chevrolet, Jeep или французские Renault, Peugeot и Citroen имеют долгую и славную историю взлетов и падений", - комментирует аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

В Китае, где количество отечественных автопроизводителей измеряется десятками, доминируют все-таки иностранные бренды - в основном это автомобили, собранные на СП с мировыми концернами во главе с Volkswagen и General Motors. А доля собственно китайских марок составляет менее 40%, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ). При этом в Поднебесной довольно распространены меры поддержки на уровне провинций, вследствие чего в том или ином районе преобладают автомобили местного производства.

"Как правило, местные бренды имеют долгое присутствие на своих домашних рынках, и среди крупных авторынков Китай является исключением из правил. История его автомобилестроения начиналась с организации совместных производств местных компаний и глобальных автоконцернов, и это вылилось в то, что иностранные бренды являются лидерами продаж в Китае. Но стоит отметить, что хоть глобальные марки и являются более популярными в Поднебесной, но львиная доля этих автомобилей произведена локально", - констатирует Иван Кондратенко.

Все китайские машины - это относительно новые бренды, которым еще нужно постараться побороться за популярность с известными марками, как в свое время пришлось отвоевывать долю на рынке южнокорейским Hyundai и Kia, добавляет, в свою очередь, Алексей Калачев.


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