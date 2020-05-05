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Трамп номинировал посла США в Беларуси

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  • 5.05.2020, 9:30
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Трамп номинировал посла США в Беларуси
Дональд Трамп
Фото: AP

Представление америкаского президента направлено в Сенат.

Президент США Дональд Трамп четвертого мая отправил в верхнюю палату парламента четыре кандидатуры, которые возглавят американские посольства в Беларуси, Бирме, Панаме и Чили, передают naviny.by.

Как и ожидалось, в Минск будет направлена карьерный дипломат Джули Фишер, сообщили в Белом доме.

Впервые ее в качестве возможного посла в Минске 3 февраля нынешнего года назвал американский журнал Foreign Policy. О готовности США в ближайшее время назначить посла в Беларусь заявил госсекретарь Майк Помпео 1 февраля на пресс-конференции в Минске.

«Что касается посла, скорее всего, это будет в ближайшем времени, — сказал он. — Мы сделали много продвижений в этом вопросе и надеемся, что не так много времени пройдет до того, как мы назначим посла. Дипломатические отношения улучшились, количество дипломатов почти удвоилось. Это уже полезно для США и Беларуси».

Посольство США в Беларуси работает без посла с марта 2008 года. Тогда между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение американской стороной санкций в отношении Беларуси из-за грубых нарушений прав человека. По настоянию белорусской стороны Минск покинула посол Карен Стюарт, штат посольства был максимально сокращен. Последние десять лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.

4 марта 2019 года Минск официально уведомил Вашингтон об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства.

17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в Минске заявил, что стороны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.


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