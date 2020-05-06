В Могилеве люди отбили независимого блогера от милиции
- 6.05.2020, 8:32
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Жители города окружили водителя и машину, в которой приехал Сергей Тихоновский.
В Могилеве милиция пыталась не допустить известного блогера Сергея Тихоновского на встречу с его подписчиками, сообщает «Белсат».
Встреча с подписчиками у блогера была запланирована на 19:00 возле торгового центра «Гиппо». Машину, в которой ехал Тихоновский, остановила милиция. Правоохранители требовали от водителя Дмитрия выйти, но тот отказался. Тогда неизвестный распылил газовый баллончик в салон автомобиля.
«Сначала отпустили, потом подошли снова. Мне никто не говорил, задержан ли я. Я спрашивал, ведется ли какое-то административное или уголовное дело – мне ничего не сказали. В этот момент с юристом сидел консультировался в машине и небольшая щель была, открытое окно, брызнули баллончиком. Сотрудники милиции угрожали применить физические действия», – рассказал Дмитрий.
Позже Дмитрий вышел, его пытались задержать, но люди стали вокруг него и не дали это сделать. В результате милиция была вынуждена уйти.
Встреча блогера Тихоновского с подписчиками все же состоялась.