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В Шарковщине COVID-19 поразил работников центральной больницы и санстанции

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  • 6.05.2020, 8:44
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В Шарковщине COVID-19 поразил работников центральной больницы и санстанции
Фото: media-polesye.by

Власти пытаются скрыть масштабы заражения.

Новые случаи коронавируса в Шарковщине Витебской области. Заражение распространяется среди работников ЦРБ и санстанции, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В Шарковщине тоже есть коронавирус, - пишет жительница поселка. - Подтверждены случаи в Центральной районной больнице и в "Территориальном центре социального обслуживания населения Шарковщинского района".

Болеют много врачей, работники санстанции. Много случаев и среди других жителей, но все молчат. Дали команду из Витебска отчитываться, что в районе только пневмония, контакты первого уровня гуляют, работают в обычном режиме. Люди маски не носят, даже сами врачи ходят по поселку без масок в свое нерабочее время".

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