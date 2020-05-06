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Новые очаги COVID-19 в Гродненской области: последние данные от жителей региона

  • 6.05.2020, 9:21
  • 4,212
Новые очаги COVID-19 в Гродненской области: последние данные от жителей региона
иллюстрационное ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Наибольшее количество заражений выявлено в Лидском и Ошмянском районах.

Новые случаи коронавируса зафиксированы в Гродненской области, пишет телеграм-канал "Баста", опираясь на информацию своих читателей. Наибольшее количество сообщений приходит из Лидского и Ошмянского районов.

Гродно

"В общежитии ОАО "Гродно Азот" на улице Белуша, 19, где подтвердились заболевшие коронавирусом, администрация наотрез отказывается давать информацию хотя бы о том, на каком этаже жили заболевшие. Выявить контакты невозможно. Вахтёры получили запрет от администрации на разглашение. Подтверждают факт заражения, скрывая от людей все остальное", - пишет читатель канала из Гродно.

Лида

"Очаги коронавируса – по всему городу. Вчера умер сосед на улице Свердлова, сказали сегодня вывозить и сразу хоронить на кладбище без прощания. Ещё одна семья соседей на карантине, болеет женщина 54 лет. Она работает в детском саду №31. Положительный тест на Covid-19 у продавцов магазина "Ласточка", - сообщил житель Лиды.

"В школе №6 города Лиды обнаружен Covid-19 у ученика 9 класса и у завуча школы. Классная уже несколько дней не отвечает в чате школьной группы" – рассказал подписчик канала из Лиды.

Ошмяны

"После бижмования в костеле положительный тест подтверждён у ксендза и нескольких служителей. Одна из них за несколько дней до обряда ездила по сельским школам и принимала экзамен у детей. На сегодняшний день проверяют детей во всех школах, но школы продолжают работать в обычном режиме", - сообщила подписчица канала.

"Заражение коронавирусом подозревают у ксендзе ошмянского костела и нескольких работников ЦРБ. Ксендз госпитализирован", - рассказал подписчик канала из Ошмян.

Островец

"В школах Островца стали болеть дети атомщиков. Все школы продолжают работать", - пишет жительница Островца.

Слоним

"Слонимский артонно-бумажный завод. У работника департамента охранника обнаружена пневмония. Результат теста на "корону" пока не известен. Человек две недели стоял на посту на проходной, контактов много", - рассказал подписчик канала.

Кореличский район

"В агрогородке Мир Кореличского района у учителя физической культуры - положительный результат проверки на Covid-19, 84 контакта первого уровня отправлены домой на самоизоляцию с подписками. Тесты ожидают 9-11 мая", - пишет житель Кореличей.

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