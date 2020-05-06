Отставка Дариги Назарбаевой: президент Токаев против ее отца или с ним? 2 6.05.2020, 9:36

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ФОТО: AP

Эксперты анализируют войну элит в Казахстане.

В понедельник, 4 мая, в Казахстане избрали нового спикера Сената. Им стал Маулен Ашимбаев, который сменил на посту руководителя верхней палаты парламента - по конституции это второй человек в государстве - старшую дочь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Именно Дариге Назарбаевой многие местные и зарубежные обозреватели прочили в будущем президентское кресло, исходя из того, что нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев - переходная фигура. Однако в субботу, 2 мая, именно Токаев своим указом прекратил полномочия Назарбаевой в качестве спикера Сената. Это решение через два дня подтвердил ЦИК Казахстана, передает dw.com.

Отставка Назарбаевой: продолжение транзита власти или конфликт в элите?

Вслед за обнародованием указа президента Токаева, в нем не была указана причина отставки Назарбаевой, экспертное сообщество принялось эту причину искать. Пошли разговоры о том, что таким резким жестом Токаев отреагировал на обращение дочери Нурсултана Назарбаева в Конституционный совет. Популярной стала версия, что Дарига попросила проверить правомерность ограничений, касающихся работы парламента в период чрезвычайного положения (ЧП), которое было объявлено из-за эпидемии коронавируса.

Дарига Назарбаева

Обращение в Конституционный совет от Назарбаевой действительно поступило, но его содержание не было обнародовано. "Было высказано предположение, что Дарига Назарбаева хотела после майских выходных вынести этот острый вопрос на более широкое обсуждение, но Токаев ее опередил. Воспользовавшись тем, что Дарига год назад стала спикером Сената по его квоте, президент сместил ее с этого поста", - рассказывает эксперт Центра исследований кризисных ситуаций (CSRC) Наталья Харитонова.

Значит ли это, что в Казахстане разворачивается открытый конфликт между новым президентом и "семьей" Нурсултана Назарбаева? Политолог Айдос Сарым отвечает твердо и однозначно: "Нет". По его мнению, это естественное продолжение того самого транзита власти, то есть постепенной передачи ее президенту Токаеву, о котором так много говорили в Казахстане. А коллизия с Даригой Назарбаевой, добавляет политолог, свидетельствует о том, что ее отец на сегодняшний день уже сделал свой выбор - и это выбор в пользу Касым-Жомарта Токаева.

Согласовал ли Токаев свой указ с Назарбаевым?

Айдос Сарым исходит из того, что пост главы Сената Дариге Назарбаевой отдали год назад для того, чтобы удовлетворить ее политические амбиции и успокоить "семью". Если бы тогда этого не было сделано, Дарига могла бы внести разлад во внутриэлитный баланс: "Сегодня в таком балансе больше необходимости нет. У Токаев был достаточно интенсивный год, испытания шли одно за другим. Сначала взрыв огромного склада боеприпасов в Арысе, когда пришлось эвакуировать целый город. Потом беспорядки в Кордае, затем обострение экономических неурядиц и венец всему - коронавирус. И президент набирает популярность".

По мнению Сарыма, Казахстан входит в непростой период фундаментальных реформ в экономике. Близятся выборы в нижнюю палату парламента (полномочия истекают в январе будущего года) и потом в местные органы самоуправления. "За оставшиеся семь месяцев власть должна консолидироваться и показывать это единство обществу. Разговоры о том, что между президентом и спикером Сената идет борьба за власть, оказывали влияние на местных руководителей и политиков, но теперь они сделают выводы на предстоящий период", - полагает Айдос Сарым. Он исходит из того, что решение об отставке Дариги Назарбаевой принималось президентом после согласования этого вопроса с ее отцом.

"Часть нашей политической тусовки год назад поверила в то, что вот-вот Дарига станет президентом. Если смотреть соцсети и телеграмм-каналы, то может сложиться впечатление, что у нас ситуация подобна той, которую описал Дюма, когда рассказывал, как мушкетеры короля боролись с гвардейцами кардинала не на жизнь, а на смерть. На самом деле противоречий между вторым и первым президентами нет. Они периодически встречаются и проговаривают основные шаги властей", - поясняет политолог.

Режим ЧП в Казахстане и Назарбаева как политический актив

В свою очередь, Наталья Харитонова обращает внимание на то, что если бы за указом Касым-Жомарта Токаева действительно стоял Нурсултан Назарбаев, то логично было бы ожидать, что его дочь без лишнего шума уйдет по собственному желанию на какую-нибудь другую почетную должность.

"Вероятно, тут имеет место совпадение нескольких факторов. С одной стороны, позиции Токаева во время режима ЧП уже достаточно крепки для такого шага, а они бы не стали таковыми, если бы этому активно противодействовал Назарбаев. С другой стороны, Дарига Назарбаева, видимо, понимала, что время работает не на нее, и решилась обозначить некий афронт президенту, но не получила поддержки со стороны отца", - считает Харитонова.

Наталья Харитонова

По выражению собеседницы DW, при всех своих особенностях Нурсултан Назарбаев - государственник, и не мог не понимать, что его старшая дочь - это взрывоопасный политический актив. Достаточно принять во внимание те расследования, которые шли и идут за рубежом и связаны с ее именем, а также отношение к ней в стране. "В Казахстане никто ничего не забывает. Помнят и ее покойного мужа Рахата Алиева, многим влиятельным людям очень сильно навредившего, и нынешние лондонские скандалы вокруг ее сына Айсултана Назарбаева", - продолжает Наталья Харитонова.

По ее мнению, тот факт, что голосование по кандидатуре возглавившего Сенат Маулена Ашимбаева прошло без проблем, свидетельствует об отсутствии заметной группы поддержки у Дариги Назарбаевой. Если бы ее отец был против такого решения, эта группа подала бы голос, уверена эксперт CSRC. При этом, добавляет Айдос Сарым, Маулен Ашимбаев - однозначно "токаевский человек".

Отставка Назарбаевой и стабилизация ситуации с коронавирусом

Что касается реакции в СМИ на указ президента, то казахстанский политолог выделяет условные два мнения по поводу случившегося. "У Назарбаевой был значительный антирейтинг, и сейчас это проявилось в потоке злорадных комментариев в ее адрес. Те же, кто год назад пророчили Дариге президентский пост, сейчас ищут за ее отставкой некий хитрый план по ее возвышению. Что касается первых серьезных комментариев в СМИ, то там в целом ход президента называют сильным, отмечая, что правила политической игры в стране все же меняются", - заявил в интервью DW Айдос Сарым.

Впрочем, Наталья Харитонова указывает на третью точку зрения, которая ко вторнику обозначилась в независимых казахстанских СМИ. Она как раз связана с этими правилами игры. По выражению Харитоновой, есть скепсис в отношении того, как президент Токаев обошел парламент, использовав эпидемию коронавируса.

"Речь о том, что Конституционный совет должен был бы проверить на соответствие конституции решение президента о введении ЧП, иначе Токаев и дальше не будет чувствовать себя связанным Основным законом. Кстати, за отставкой Назарбаевой и избранием нового спикера Сената последовало заявление о стабилизации ситуации с коронавирусом и значительное ослабление режима ЧП в Алма-Ате. Что это, случайное совпадение или подтверждение того, что режим ЧП был вызван не только медицинскими, но и политическими причинами?" - задается напоследок вопросом эксперт CSRC.