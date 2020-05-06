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На БелАЭС привезли ядерное топливо

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  • 6.05.2020, 13:00
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На БелАЭС привезли ядерное топливо
Фото: Getty Images

Состав с топливом для первого энергоблока прибыл на площадку строительства.

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго.

— На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, — говорится в сообшении.

В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.

Тепловыделяющая сборка (ТВС), или «пучок», который позже «запечатают» в кассету и поместят в реактор БелАЭС. В один реактор войдет 163 таких ТВС. Фото предоставлено НЗХК

Напомним, в апреле 2020 года БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз в страну свежего ядерного топлива.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле завершена горячая обкатка на первом блоке. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

При этом проект продолжает вызывать критику в Литве. В мае Сейм Литвы призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадания электроэнергии из Беларуси на литовский рынок. 5 мая сейм принял резолюцию об исходящей угрозе от БелАЭС.

Кроме того, в документе Европейский союз призывают принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет станция для населения ЕС, и соответствующие меры в отношении Беларуси и России.

«Правительству предлагают добиться введения санкций со стороны союзников Литвы в отношении оператора АЭС («Росатома») и других компаний-посредников, которые участвуют в строительстве и продаже «грязной» электроэнергии АЭС», — сказано в сообщении.


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