На БелАЭС привезли ядерное топливо

На БелАЭС привезли ядерное топливо16
- 6.05.2020, 13:00
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Состав с топливом для первого энергоблока прибыл на площадку строительства.
На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго.
— На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, — говорится в сообшении.
В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.
Напомним, в апреле 2020 года БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз в страну свежего ядерного топлива.
Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле завершена горячая обкатка на первом блоке. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.
При этом проект продолжает вызывать критику в Литве. В мае Сейм Литвы призвал правительство страны незамедлительно принять меры, чтобы не допустить попадания электроэнергии из Беларуси на литовский рынок. 5 мая сейм принял резолюцию об исходящей угрозе от БелАЭС.
Кроме того, в документе Европейский союз призывают принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет станция для населения ЕС, и соответствующие меры в отношении Беларуси и России.
«Правительству предлагают добиться введения санкций со стороны союзников Литвы в отношении оператора АЭС («Росатома») и других компаний-посредников, которые участвуют в строительстве и продаже «грязной» электроэнергии АЭС», — сказано в сообщении.